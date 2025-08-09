 Cuáles son tres signos del Horóscopo Chino que cerrarán un ciclo antes de fin de año
Cuáles son tres signos del Horóscopo Chino que cerrarán un ciclo antes de fin de año

Qué aprendizajes enfrentarán y cómo aprovechar la energía para renacer.

Hace 3 Hs

Con el segundo semestre del año en marcha, muchas personas buscan respuestas en los astros para entender por qué ciertas situaciones se repiten o qué lecciones deben aprender. En el Horóscopo Chino, el karma no es solo una palabra mística: es el resultado de acciones pasadas que encuentran su equilibrio en el presente.

De acuerdo con intérpretes de la astrología oriental, tres signos del zodíaco chino están atravesando procesos intensos de transformación que los llevarán a saldar deudas emocionales, espirituales o incluso materiales antes del cierre de 2025. 

¿Cuáles son? Te lo contamos a continuación.

Serpiente: el aprendizaje del desapego

Las personas nacidas en los años del signo de la Serpiente (como 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) están llamadas a romper con viejos patrones de control. El karma que arrastran tiene que ver con relaciones que ya no les suman o con responsabilidades asumidas por miedo a soltar.

Según la astrología china, este 2025 -regido por el Dragón de Madera- es un año bisagra para la Serpiente: el universo les pide confiar, fluir y dejar de manipular los resultados. Quienes logren hacerlo encontrarán una paz interna que les abrirá nuevos caminos.

Caballo: tiempo de pagar promesas

El Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) viene arrastrando una energía intensa desde 2024, con conflictos internos que tienen su raíz en promesas incumplidas o proyectos abandonados.

Este signo, impulsivo y apasionado, suele comprometerse más de la cuenta. Pero el karma no olvida: este año pide que el Caballo salde sus cuentas, no solo con los demás, sino también consigo mismo. Retomar sueños postergados, pedir disculpas genuinas o cerrar etapas con honestidad será clave.

Mono: de la astucia a la sabiduría

El Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) es conocido por su inteligencia y habilidad para salirse con la suya. Sin embargo, su karma este año tiene que ver con haber usado ese ingenio para beneficio propio, a veces perjudicando a otros.

El ciclo kármico que se cierra ahora les plantea una elección: seguir escapando o asumir con madurez los errores del pasado. Si el Mono se atreve a mirar hacia adentro, podrá transformar su astucia en sabiduría y dejar atrás viejas trampas emocionales.

¿Qué significa “saldar el karma”?

Desde la mirada oriental, el karma no es un castigo, sino una consecuencia que trae aprendizaje. Saldarlo implica reconocer, reparar y trascender lo que alguna vez generamos, consciente o inconscientemente. Para estos tres signos, el 2025 se perfila como un año de cierre, perdón y evolución.

Comentarios