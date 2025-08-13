¿Cuál es la hierba perfecta para el mate? ayuda a reducir el estrés y es antiinflamatoria

A pesar de formar parte de la costumbre nacional, el mate cebado tuvo varios cambios a lo largo del tiempo, es especial porque la gente lo fue adaptando a sus gustos y costumbres. Actualmente, muchas personas, además de tomarlo dulce o amargo, le agregan hierbas, especias y frutas. Una hierba en particular ayuda a la digestión, combate la acidez y hasta reduce los niveles de estrés.
Además de ser una de las infusiones más consumidas por los argentinos, el mate tiene características que benefician el cuerpo humano. Por ejemplo, cuenta con vitaminas del grupo B, vitamina C que son claves para el sistema inmunológico. También tiene minerales como potasio para el corazón y magnesio que facilita absorción de proteínas.
Además, ayuda a bajar de peso. Al ser bajo en calorías y sodio, el mate puede ser una elección saludable para aquellos que buscan una bebida que baja en calorías. También el mate contiene compuestos que pueden ayudar a mejorar la digestión y evitar los malestares estomacales leves.
¿Cuál es la hierba ideal para agregarle al mate?
El mate con manzanilla es una de las combinaciones más destacadas por su sabor único, su función digestiva, su capacidad de reducir el estrés y funcionar como un gran antiinflamatorio.
La manzanilla tiene múltiples beneficios como que reduce los dolores estomacales que se asocian con las infecciones. Otro de sus funciones destacadas es que reduce el estrés y la ansiedad, gracias a los flavoides presentes. Estos actúan como antioxidantes y proporcionan un efecto calmante. Los especialistas lo asemejan con los efectos de las benzodiazepinas.
También beneficia al sistema nervioso cuando se encuentra sobre estimulado. Un estudio publicado por Phytomedicine en 2017 determino que el uso prolongado de esta hierba puede reducir la ansiedad generalizada.