¿Cuál es la hierba perfecta para el mate? ayuda a reducir el estrés y es antiinflamatoria

A pesar de formar parte de la costumbre nacional, el mate cebado tuvo varios cambios a lo largo del tiempo, es especial porque la gente lo fue adaptando a sus gustos y costumbres. Actualmente, muchas personas, además de tomarlo dulce o amargo, le agregan hierbas, especias y frutas. Una hierba en particular ayuda a la digestión, combate la acidez y hasta reduce los niveles de estrés.