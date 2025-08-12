Conflicto en el Hospital Garrahan: los profesionales realizarán un nuevo paro por 24 horas

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna, explicó que la jornada se enmarca en la continuidad del plan de lucha que el personal del hospital viene sosteniendo en las últimas semanas. “Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado", advirtió.