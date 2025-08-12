Conflicto en el Hospital Garrahan: los profesionales realizarán un nuevo paro por 24 horas

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán este miércoles un paro total de actividades por 24 horas, a partir de las 7 de la mañana, en reclamo de la sanción urgente y la implementación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica, junto con un aumento salarial inmediato.
La medida fue resuelta en asamblea por la Junta Interna de ATE y contempla también una movilización a las 10.30 horas hacia la sede central de la obra social Unión Personal, ubicada en Tucumán 949. Allí reclamarán el cese de los cobros adicionales implementados desde el 1° de agosto, los cuales, según denuncian, afectan el acceso a la salud de trabajadores y afiliados.
Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna, explicó que la jornada se enmarca en la continuidad del plan de lucha que el personal del hospital viene sosteniendo en las últimas semanas. “Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado", advirtió.
También apuntó contra el presidente Javier Milei, señalando: “Además, Milei anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones. Por eso, es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya; se van profesionales todas las semanas. El hospital cuenta con recursos para incrementar inmediatamente el salario”.
El referente sindical también denunció que la situación se agrava con la política de copagos impulsada por Unión Personal, que desde el 1 de agosto impone cobros extra para distintas prestaciones médicas: “Desde una consulta hasta una placa o un laboratorio, cualquier cosa ahora tiene un precio adicional, lo que obstaculiza el derecho a la salud”, sostuvo.
“La situación es desesperante: hay muchos compañeros y compañeras suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas. Andrés Rodríguez firma con Milei paritarias al 1% que nos rebajan el sueldo, y luego pretende pasarnos la factura de esa entrega en el desfinanciamiento de la obra social. Para reclamar por el fin de estos cobros extra, nos movilizamos el mismo día del paro a la sede de Unión Personal. Llamamos a concurrir al conjunto de los estatales”, concluyó Lipcovich.