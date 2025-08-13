La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

El plazo es hasta el lunes a las 9. Pero el peronismo decidió que es hora de definiciones. Y, entre reuniones, encuestas y rumores, el gobernador Osvaldo Jaldo tiene todo listo para anunciar hoy a los candidatos a diputado nacional por el frente “Tucumán Primero”.
Las versiones indican que el propio titular del Poder Ejecutivo (PE) estaría al tope de la Boleta Única Papel (BUP) en la columna del oficialismo. En segundo término estaría la bandeña Gladys Medina, actual diputada del bloque jaldista “Independencia”. Tercero estaría el legislador Javier Noguera, referente del sector antimileísta del PJ. Y cuarta, Elia Fernández de Mansilla, colega de Medina en la Cámara baja. Y la sorpresa estaría entre los suplentes, con el senador Juan Manzur participando de la nómina peronista.
Más allá de los trascendidos, los nombres serán dados a conocer por Jaldo hoy desde las 9.30 en el Club Concepción BB, de Banda del Río Salí (José María Paz 201). Y si bien diversas fuentes coincidieron en los supuestos postulantes del peronismo, lo cierto es que habrá que esperar el anuncio del tranqueño para darlo por seguro.
Sucede que ayer por la mañana había sido una jornada cargada de reuniones y de rumores. Se habló de las encuestas contratadas por la Casa de Gobierno, y hasta sonaron otras variantes en la lista (entre ellas, una que proponía a Jaldo, a la intendenta Rossana Chala y al vicegobernador Miguel Acevedo como primeros tres candidatos).
Al margen de los nombres que registre el frente “Tucumán Primero” ante la Justicia Electoral Nacional, está todo dado para que el peronismo llegue al 26 de octubre con un armado de unidad, luego de meses de tensiones entre Jaldo y las corrientes del antimileísmo, no sólo por el distanciamiento con Manzur, sino también por el reclamo de una deuda multimillonaria a la Municipalidad de Tafí Viejo. Pero, con el acuerdo electoral y las eventuales inclusiones de Noguera y de Manzur en la nómina oficialista, los conflictos puertas adentro del PJ parecen haber quedado aplacados.
“Por buen camino”
En la Casa de Gobierno hubo distintas charlas entre Jaldo y referentes de peso, como Manzur, Chahla, Acevedo y el titular subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.
En conferencia de prensa, Jaldo destacó que, más allá de tratarse de un año electoral, se puso el foco en la gestión, con inversiones en áreas como seguridad y obras públicas.
El tranqueño recalcó además que “el peronismo tucumano está unido” y “que nuestra prioridad es defender el modelo de provincia que venimos construyendo”. “Este es un Estado presente, que cuida lo que es de todos y que no se detiene nunca cuando se trata de trabajar por el bienestar de cada familia tucumana”, aseveró.
Jaldo fue consultado respecto a las candidaturas testimoniales. “Después de tantos años, cuando el espacio político necesita de uno, uno tiene que estar al servicio del espacio político”, planteó. Luego, citó al ex presidente Juan Domingo Perón cuando dijo “primero la patria, segundo el movimiento y después los hombres”. “La patria chica es Tucumán. El movimiento es el justicialismo del distrito Tucumán, y nosotros somos los hombres y mujeres que tenemos que estar a disposición del partido”, añadió. Y planteó que los libertarios hacen “campaña con Javier Milei”, a pesar de no está en la lista de La Libertad Avanza. “Capaz que nosotros tengamos que hacer campaña con el gobernador para defender el proyecto de la provincia de Tucumán, y eso no tendría nada de malo, porque vamos por el buen camino”, explicó.
Manzur, en un contacto con la prensa, aseguró que el objetivo del peronismo es “ofrecerle al pueblo tucumano lo mejor”. “Hay que entender que hay políticas nacionales que se están instrumentando con las cuales no estamos de acuerdo”, expresó Manzur en un contacto con la prensa en la sede de 25 de Mayo y San Martín. Y aseguró que “el peronismo está unido”.
Luego, el senador restó trascendencia a los dichos sobre una eventual candidatura testimonial de Jaldo. “Nosotros vamos a buscar quiénes son los mejores hombres y mujeres. Ellos van a ser los candidatos”, manifestó el ex mandatario. Insistió luego en marcar que hay “políticas erradas que se están llevando adelante” desde la gestión liberal. “Y esto obviamente se modifica con el voto de la gente”, aseguró Manzur. Y consideró que en “un momento difícil”, se impuso el criterio de “llevar adelante la mejor opción para la provincia”.