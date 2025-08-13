La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

Jaldo fue consultado respecto a las candidaturas testimoniales. “Después de tantos años, cuando el espacio político necesita de uno, uno tiene que estar al servicio del espacio político”, planteó. Luego, citó al ex presidente Juan Domingo Perón cuando dijo “primero la patria, segundo el movimiento y después los hombres”. “La patria chica es Tucumán. El movimiento es el justicialismo del distrito Tucumán, y nosotros somos los hombres y mujeres que tenemos que estar a disposición del partido”, añadió. Y planteó que los libertarios hacen “campaña con Javier Milei”, a pesar de no está en la lista de La Libertad Avanza. “Capaz que nosotros tengamos que hacer campaña con el gobernador para defender el proyecto de la provincia de Tucumán, y eso no tendría nada de malo, porque vamos por el buen camino”, explicó.