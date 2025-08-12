Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"

El senador nacional Juan Manzur se reunió nuevamente esta mañana con el gobernador Osvaldo Jaldo para acordar las listas de candidatos del peronismo, de cara a las elecciones nacionales de octubre. En la previa del anuncio oficial de la nómina del Frente "Tucumán Primero", el ex mandatario aseguró que el PJ tucumano mantiene su unidad y que Jaldo será quien dé a conocer este miércoles los nombres y el orden de la lista de ese espacio.