Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"

El senador nacional Juan Manzur se reunió nuevamente esta mañana con el gobernador Osvaldo Jaldo para acordar las listas de candidatos del peronismo, de cara a las elecciones nacionales de octubre. En la previa del anuncio oficial de la nómina del Frente "Tucumán Primero", el ex mandatario aseguró que el PJ tucumano mantiene su unidad y que Jaldo será quien dé a conocer este miércoles los nombres y el orden de la lista de ese espacio.
“Se están viendo diferentes opciones. Nuestra dirigencia es mucha. Está a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y mañana el gobernador anunciará formalmente los candidatos ante toda la dirigencia”, sostuvo Manzur este martes a la salida de la Casa de Gobierno, donde se reunió con Jaldo y el vicegobernador, Miguel Acevedo, entre otros funcionarios.
Según Manzur, aún se están “ultimando detalles”. “Por eso, hay que esperar hasta mañana y cumplir con los plazos constitucionales y democráticos”. Reconoció, en esa línea, que el anuncio se podría realizar en Banda del Río Salí u otra localidad del este tucumano.
Sobre la interna, Manzur acudió a un frase para resaltar el acuerdo en el PJ: “Tucumán está primero”. “El peronismo está unido", agregó.
"No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo tucumano. Hay que entender que no estamos de acuerdo con las políticas nacionales que se están instrumentando”, prosiguió.
Sobre las declaraciones de referentes de La Libertad Avanza (LLA), que calificaron una eventual candidatura de Jaldo como "testimonial" y “una estafa electoral”, Manzur respondió que “nosotros vamos a presentar a los mejores hombres y mujeres”. Luego hizo hincapié en las políticas nacionales: “Entendemos que hay políticas erradas que se están llevando adelante. Esto se modifica con el voto de la gente”.
La gestión de Jaldo
Manzur destacó también el trabajo de Jaldo al frente del Poder Ejecutivo (PE). “El gobernador trabaja desde la mañana hasta la tarde, todos los días; no tiene sábado ni domingo. Recorre toda la provincia y con mucho esfuerzo sigue adelante con obras y acciones financiadas con recursos propios de la provincia, a pesar de que el Gobierno nacional no envía la plata”, dijo.
Al ser consultado por los cuestionamientos hacia su aparición política en la previa de las elecciones y el bajo perfil en el Senado durante el último año, Manzur respondió: “Siempre hay críticas, y hay que tomarlas como constructivas y un aporte. Mientras las autoridades consideren que puedo ser útil y aportar, estaré disponible. Formo parte del peronismo y tengo el honor de conducir este espacio político con la prudencia que se requiere”.