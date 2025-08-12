 Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"
Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Manzur: "No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo"

El senador nacional dijo que Jaldo dará a conocer la lista ante la dirigencia provincial. “Vamos a presentar a los mejores", señaló.

Hace 1 Hs

El senador nacional Juan Manzur se reunió nuevamente esta mañana con el gobernador Osvaldo Jaldo para acordar las listas de candidatos del peronismo, de cara a las elecciones nacionales de octubre. En la previa del anuncio oficial de la nómina del Frente "Tucumán Primero", el ex mandatario aseguró que el PJ tucumano mantiene su unidad y que Jaldo será quien dé a conocer este miércoles los nombres y el orden de la lista de ese espacio.

“Se están viendo diferentes opciones. Nuestra dirigencia es mucha. Está a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y mañana el gobernador anunciará formalmente los candidatos ante toda la dirigencia”, sostuvo Manzur este martes a la salida de la Casa de Gobierno, donde se reunió con Jaldo y el vicegobernador, Miguel Acevedo, entre otros funcionarios.

Según Manzur, aún se están “ultimando detalles”. “Por eso, hay que esperar hasta mañana y cumplir con los plazos constitucionales y democráticos”. Reconoció, en esa línea, que el anuncio se podría realizar en Banda del Río Salí u otra localidad del este tucumano.

Sobre la interna, Manzur acudió a un frase para resaltar el acuerdo en el PJ:  “Tucumán está primero”. “El peronismo está unido", agregó.

"No hay odio contra nadie, lo único que buscamos es ofrecerle lo mejor al pueblo tucumano. Hay que entender que no estamos de acuerdo con las políticas nacionales que se están instrumentando”, prosiguió.

Sobre las declaraciones de referentes de La Libertad Avanza (LLA), que calificaron una eventual candidatura de Jaldo como "testimonial" y “una estafa electoral”, Manzur respondió que “nosotros vamos a presentar a los mejores hombres y mujeres”. Luego hizo hincapié en las políticas nacionales: “Entendemos que hay políticas erradas que se están llevando adelante. Esto se modifica con el voto de la gente”.

La gestión de Jaldo

Manzur destacó también el trabajo de Jaldo al frente del Poder Ejecutivo (PE). “El gobernador trabaja desde la mañana hasta la tarde, todos los días; no tiene sábado ni domingo. Recorre toda la provincia y con mucho esfuerzo sigue adelante con obras y acciones financiadas con recursos propios de la provincia, a pesar de que el Gobierno nacional no envía la plata”, dijo.

Al ser consultado por los cuestionamientos hacia su aparición política en la previa de las elecciones y el bajo perfil en el Senado durante el último año, Manzur respondió: “Siempre hay críticas, y hay que tomarlas como constructivas y un aporte. Mientras las autoridades consideren que puedo ser útil y aportar, estaré disponible. Formo parte del peronismo y tengo el honor de conducir este espacio político con la prudencia que se requiere”.

Temas TucumánHonorable Senado de la Nación ArgentinaBanda del Río SalíJuan ManzurOsvaldo JaldoPartido JusticialistaMiguel AcevedoGobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
2

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
3

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
4

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike
5

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso
6

El gobierno de Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso

Más Noticias
Denuncian violencia policial en La Costanera: “Nosotros también luchamos contra el narcotráfico”

Denuncian violencia policial en La Costanera: “Nosotros también luchamos contra el narcotráfico”

De otro nivel: la tucumana Eugenia Rodríguez brilló en La Voz Argentina

De otro nivel: la tucumana Eugenia Rodríguez brilló en La Voz Argentina

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Qué revelaron los boletines escolares en la causa del joven encontrado junto a la casa de Cerati

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Comentarios