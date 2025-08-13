Ocho claves sobre las elecciones, a menos de 75 días

4- Agosto: próximos plazos

Siguiendo con el cronograma electoral nacional, en agosto cierran períodos clave: ayer vencía el plazo para solicitar la asignación de colores y el 17 vencerá el plazo para que las agrupaciones políticas presenten ante la Justicia Electoral Nacional el registro de candidatos y pedido de oficialización de listas. Este apartado tiene un plazo extraordinario (con cargo) hasta el lunes 18, a las 9. Además, ese día se deberá informar la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica durante el proceso electoral. También deben presentar las fotografías de las personas que se postulan para los diferentes cargos para ser colocadas en la Boleta Única de Papel (BUP). En tanto, el próximo viernes 22 vence el plazo para la oficialización de candidatos y el 24 se hará el sorteo de espacios, franjas y columnas para la ubicación de los partidos en la BUP. El miércoles 27 (en dos semanas) inicia oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales.