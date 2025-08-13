Ocho claves sobre las elecciones, a menos de 75 días

1- ¿Qué se vota el 26 de octubre?
El domingo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, y 24 de las 72 del Senado. En la Cámara baja, el reparto de bancas por provincia se determina de acuerdo a su población y a través de un sistema proporcional llamado D’Hondt. En la Cámara alta, en tanto, se eligen tres senadores por provincia: dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto. Este año no habrá elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), según lo definieron los parlamentarios nacionales en sesiones extraordinarias.
2- 1,3 millón electores tucumanos
Según datos aportados por la Secretaría Electoral de Tucumán, la Provincia tendrá para esta elección 1.341.563 ciudadanos habilitados para votar. Son unos 20.000 más que en los comicios de 2023. Además, los electores se dividirán en 282 circuitos, 493 establecimientos (uno más que en 2023) y 3.975 mesas (unas 50 más que hace dos años). Tucumán renueva cuatro bancas en la Cámara de Diputados, que corresponden a los parlamentarios elegidos en 2021: Agustín Fernández y Elia Fernández de Mansilla (Bloque Independencia), Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical) y Paula Omodeo (CREO).
3- Registro de autoridades de mesa
Ya se encuentra habilitado el registro de autoridades de mesa para los comicios del domingo 26. Dado que en Tucumán habrá 3.975 mesas distribuidas en las escuelas y que se calculan dos personas por mesa, el total de autoridades dispuestas para octubre será de 7.950 ciudadanos. Para inscribirse como autoridad de mesa se puede seguir el registro en la página web www.electoral.gob.ar, o bien, de forma presencial en Las Piedras 481, primer piso, en la sede de la Secretaría Electoral. La página para consultar el padrón de votantes es www.padron.gob.ar. Los requisitos para anotarse son: ser elector hábil, tener entre 18 y 70 años de edad, residir en la sección electoral donde deba desempeñarse, saber leer y escribir, estar inscripto en el padrón electoral y no estar afiliado a ningún partido político.
4- Agosto: próximos plazos
Siguiendo con el cronograma electoral nacional, en agosto cierran períodos clave: ayer vencía el plazo para solicitar la asignación de colores y el 17 vencerá el plazo para que las agrupaciones políticas presenten ante la Justicia Electoral Nacional el registro de candidatos y pedido de oficialización de listas. Este apartado tiene un plazo extraordinario (con cargo) hasta el lunes 18, a las 9. Además, ese día se deberá informar la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y la denominación y el número que las identifica durante el proceso electoral. También deben presentar las fotografías de las personas que se postulan para los diferentes cargos para ser colocadas en la Boleta Única de Papel (BUP). En tanto, el próximo viernes 22 vence el plazo para la oficialización de candidatos y el 24 se hará el sorteo de espacios, franjas y columnas para la ubicación de los partidos en la BUP. El miércoles 27 (en dos semanas) inicia oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales.
5- Lo que se viene en septiembre
Con la campaña electoral ya en marcha, lo que sigue en septiembre es el vencimiento del plazo para el depósito de aporte público para campañas, el 4 de septiembre. Además, el 6 se hará la audiencia de verificación de prueba de impresión de BUP con representantes del Juzgado Federal Electoral y de las agrupaciones políticas participantes. Luego, el 16 de septiembre, se realizará la impresión y publicación del padrón definitivo de electores, y además se designarán las autoridades de mesa. El 21 se dará inicio a la campaña electoral en Servicios de Comunicación Audiovisual; y el 26 comienza la difusión por la CNE de mensajes institucionales de información cívica y educación digital sobre cuestiones electorales.
6- Frentes confirmados
La Secretaría Electoral Nacional confirmó la inscripción de cuatro frentes: el armado que unificó al PJ bajo el sello jaldista de Tucumán Primero; la coalición entre radicales y socialistas de Unidos por Tucumán; el acuerdo del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad (FIT-U); y la estructura de La Libertad Avanza, con apoyo del PRO. A estos frentes electorales se sumarán además los partidos políticos que confirmaron su presencia -sin alianzas- en los comicios del 26 de octubre: CREO, Fuerza Republicana (FR) y Frente del Pueblo Unido (FPU). Además, podrían sumarse dos espacios más: uno proveniente de la izquierda, llamado Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP); y también el peronismo de izquierda agrupado en Patria Grande Tucumán, alineado a Juan Grabois.
7- El cronograma en Alberdi
Además de las legislativas, el 26 de octubre se llevarán adelante elecciones municipales en Juan Bautista Alberdi, ciudad actualmente intervenida por órdenes del Gobierno de la Provincia. Los alberdianos votarán -además de los representantes en Diputados- un nuevo intendente e integrantes del Concejo Deliberante. La ciudad tiene un cronograma electoral especial: la próxima fecha de importancia es el 27, cuando vence el plazo para que las distintas agrupaciones políticas realicen las elecciones internas cerradas. En tanto, hasta el 16 de septiembre las agrupaciones políticas podrán registrar las listas de candidatos oficializados y vencerá el plazo para presentar acoples. El 25 de septiembre inicia la prohibición de actos inaugurales de obras públicas y el 26 comienza de manera oficial la campaña electoral. Un dato a destacar es que, en Alberdi, los ciudadanos tendrán dos urnas en el cuarto oscuro: en una votarán mediante el sistema BUP, para diputados, y en la otra elegirán intendente y 10 concejales mediante el sistema de acoples.
8- El desembarco de la boleta única
La novedad para las elecciones legislativas de 2025 es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. El 1 de octubre del año pasado, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley N° 27.781, que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo este sistema como instrumento de votación en elecciones nacionales. La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional. La boleta está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.