De cara a las elecciones, la izquierda ya tiene a sus candidatos: "Hay que tener un proyecto de país independiente del FMI"

Entre las propuestas, los candidatos plantearon la necesidad de “subir salarios y jubilaciones, garantizar salud y educación públicas, y romper con el Fondo Monetario Internacional”. Según Alberstein, esa ruptura permitiría financiar “un plan de obras públicas que dé trabajo genuino y cubra el déficit habitacional y de infraestructura en hospitales y ciencia”. También pidieron que “ningún diputado ni funcionario gane más que una directora de escuela”.