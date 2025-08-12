De cara a las elecciones, la izquierda ya tiene a sus candidatos: "Hay que tener un proyecto de país independiente del FMI"

A días de las elecciones legislativas, el Frente de Izquierda Unidad lanzó a sus candidatos en Tucumán. Aunque aún no definieron el orden en las listas, Martín Correa, Alejandra Arreguez y Lita Alberstein serán los principales nombres que llevará la coalición en la provincia.
“Estamos reeditando el frente de tres organizaciones en Tucumán y cuatro a nivel nacional. Somos la izquierda que se opuso a Milei, al kirchnerismo y a Alberto Fernández. Hoy, en Tucumán, prácticamente somos la única oposición real al gobierno nacional”, afirmó Correa.
Arreguez cuestionó los gestos recientes del gobernador Osvaldo Jaldo contra Milei. “Su oposición es una pose de campaña. Después de haber mandado a sus diputados a vetar el aumento a jubilados y universidades, ahora se acuerda de ellos. Hay un crisol de apoyo al gobierno nacional en todas las demás listas”, sostuvo.
Entre las propuestas, los candidatos plantearon la necesidad de “subir salarios y jubilaciones, garantizar salud y educación públicas, y romper con el Fondo Monetario Internacional”. Según Alberstein, esa ruptura permitiría financiar “un plan de obras públicas que dé trabajo genuino y cubra el déficit habitacional y de infraestructura en hospitales y ciencia”. También pidieron que “ningún diputado ni funcionario gane más que una directora de escuela”.
La lista se propone fiscalizar con fuerza en la elección con boleta única. “Queremos garantizar la presencia en todas las mesas, algo que antes era imposible por el régimen fraudulento”, dijeron.
En cuanto a expectativas, apuntan a superar los votos obtenidos en comicios anteriores y a “dar a conocer la voz de la única lista opositora real en Tucumán”. Y advirtieron: “El gobierno de Milei está en una trampa económica. Después de octubre, seguramente vendrá un periodo más duro para el país”.