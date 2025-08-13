 Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”
Secciones
Política

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”

Pidieron la absolución del ex rector Cerisola en el marco de la causa por los fondos de YMAD.

PEYRACCHIA Y SU DEFENDIDO. “No cometió ningún delito”. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánCatamarcaSan JavierUniversidad Nacional de TucumánJuan Alberto CerisolaYacimientos Mineros de Agua de DionisioPablo Camuña
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Vas a la universidad? Suscribite sin cargo por un año a LA GACETA y concursá para ver a Dua Lipa
1

¿Vas a la universidad? Suscribite sin cargo por un año a LA GACETA y concursá para ver a Dua Lipa

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike
2

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro
3

Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro

4

La crisis en el tratamiento de los residuos urbanos

5

Cartas de lectores: Belgrano

6

Cartas de lectores: Alineamiento

Más Noticias
Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Historias de debutantes en el Trasmontaña: nervios, ilusión y pasión por el mountain bike

Dolor y rabia en el funeral de reporteros en Gaza

Dolor y rabia en el funeral de reporteros en Gaza

Propietarios de discotecas se ofrecieron a colaborar para los cambios en el IPLA

Propietarios de discotecas se ofrecieron a colaborar para los cambios en el IPLA

Causa YMAD: “La UNT especula con el resultado del juicio para usarlo en el proceso civil”

Causa YMAD: “La UNT especula con el resultado del juicio para usarlo en el proceso civil”

La informalidad y la ilegalidad avanzan por las rutas tucumanas

La informalidad y la ilegalidad avanzan por las rutas tucumanas

¿Vas a la universidad? Suscribite sin cargo por un año a LA GACETA y concursá para ver a Dua Lipa

¿Vas a la universidad? Suscribite sin cargo por un año a LA GACETA y concursá para ver a Dua Lipa

Comentarios