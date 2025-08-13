El escritor tucumano Daniel Posse anticipa sus nuevos libros

“Volver a mi provincia a presentar mi libro en un espacio tan representativo como la Legislatura se siente como algo mágico e increíble. Es un reconocimiento que me halaga y me llena de ganas de seguir contando historias que tengan que ver con mi lugar en el mundo”, expresó el autor. Para Posse, esta presentación fue “como entrar por la puerta grande” y recibir “caricias y abrazos al alma” que lo motivan a seguir escribiendo.