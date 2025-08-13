 El escritor tucumano Daniel Posse anticipa sus nuevos libros
El escritor tucumano Daniel Posse anticipa sus nuevos libros
Hace 5 Hs

El escritor tucumano Daniel Posse, radicado en Buenos Aires, regresó a su provincia natal para presentar su obra “Las Ciénagas” hoy a las 10 en la Legislatura de Tucumán. El evento no sólo significa un reencuentro con sus lectores locales, sino también el anuncio de dos nuevos proyectos literarios.

“Volver a mi provincia a presentar mi libro en un espacio tan representativo como la Legislatura se siente como algo mágico e increíble. Es un reconocimiento que me halaga y me llena de ganas de seguir contando historias que tengan que ver con mi lugar en el mundo”, expresó el autor. Para Posse, esta presentación fue “como entrar por la puerta grande” y recibir “caricias y abrazos al alma” que lo motivan a seguir escribiendo.

El libro, que agotó casi toda su primera edición en cinco meses, será reeditado con un nuevo sello editorial y traducido al inglés y al portugués. Posse lo describe como “un viaje” por etapas vitales atravesadas por el desarraigo, el amor, el desamor y los paisajes emocionales que marcan la experiencia humana.

“Habla de embarrarse, de sentir que uno no puede más, pero también de hacerse cargo del camino y de los logros”, contó el autor. La obra ya recorrió varias localidades del interior tucumano, con presentaciones en Aguilares, Concepción y Monteros que superaron la capacidad de las salas y contaron con un público que, incluso en medio de fallas técnicas o tormentas, permaneció hasta el final.

Dos nuevos títulos

Durante su visita, el tucumano anunció que trabaja en dos nuevos títulos. El primero, “Debajo del Libán”, es una novela de 170 páginas ambientada entre Aguilares y San Miguel de Tucumán, centrada en la vida de una mujer que lucha por salir de la periferia. Actualmente participa en certámenes literarios y su publicación dependerá de los resultados.

El segundo, “Textos enajenados”, es un libro de 60 relatos escritos durante la pandemia que abordan temáticas como racismo, discriminación, sexting, grooming y violencia de género. Este volumen verá la luz en los próximos meses.

Posse adelantó que planea continuar su gira con “Las Ciénagas” por otras ciudades de la provincia, como Famaillá, Alberdi, Bella Vista, Tafí Viejo, Las Talitas y más. “Espero que muchos se animen a acompañarme, porque estos momentos se disfrutan más cuando son compartidos”, dijo.

