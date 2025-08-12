“Lo soñé y lo puse como objetivo”: Joaquín Cisneros (h) cuenta cómo vivió el podio en el Panamericano Junior

En Asunción, Joaquín Cisneros (h) firmó una actuación que lo marcó. Fue plata en su debut panamericano junior con 39 puntos en la final; el brasileño Hussein Daruich se quedó con el oro por dos unidades y el estadounidense Kaleb Horinek, con 30, completó el podio. Antes, el tucumano había dominado la clasificación con 108 puntos. “Significa mucho; es de lo más importante de mi carrera”, aseguró, en diálogo con LA GACETA.