Causa Vialidad: Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema no usar tobillera electrónica

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este viernes un recurso extraordinario federal contra la decisión de la Cámara de Casación Penal y solicitó que se deje sin efecto la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica y la restricción de visitas a su domicilio, donde cumple una condena de prisión por la causa Vialidad.