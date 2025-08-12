Causa Vialidad: vence el plazo para que Cristina Kirchner deposite el dinero embargado

Existe un conflicto legal adicional, ya que muchos de estos inmuebles están cedidos a los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia Kirchner, y embargados en la causa Hotesur-Los Sauces. Los fiscales argumentan que la causa Vialidad tiene prioridad para la ejecución de la subasta por haber alcanzado sentencia primero. Se trabaja en un segundo listado de bienes a embargar.