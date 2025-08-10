Cómo rastrear tu celular robado: el truco para localizarlo aunque esté apagado

La seguridad en la palma de tu mano

La inseguridad y los robos son una realidad a la que muchos están expuestos, especialmente en zonas de alto riesgo o en horarios vulnerables. Es por esto que conocer y aplicar métodos eficaces para proteger nuestros dispositivos se ha vuelto una prioridad. Aquí es donde entra en juego un consejo tecnológico que se ha vuelto imprescindible para los usuarios de Android.