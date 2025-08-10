 Cómo rastrear tu celular robado: el truco para localizarlo aunque esté apagado
Cómo rastrear tu celular robado: el truco para localizarlo aunque esté apagado

Si aún no lo has hecho, es hora de activar estas funciones en tu celular y mantener la tranquilidad de que, pase lo que pase, estarás un paso más cerca de encontrarlo.

Hace 3 Hs

En un mundo cada vez más digitalizado, nuestros celulares son una extensión de nosotros mismos. Ya sea para trabajar, estudiar, o simplemente mantenernos conectados, perder un teléfono móvil o sufrir un robo puede ser una verdadera pesadilla. Pero gracias a un truco tecnológico que se volvió viral, ahora es más fácil que nunca rastrear y recuperar tu celular, incluso cuando está apagado.

La seguridad en la palma de tu mano

La inseguridad y los robos son una realidad a la que muchos están expuestos, especialmente en zonas de alto riesgo o en horarios vulnerables. Es por esto que conocer y aplicar métodos eficaces para proteger nuestros dispositivos se ha vuelto una prioridad. Aquí es donde entra en juego un consejo tecnológico que se ha vuelto imprescindible para los usuarios de Android.

El creador digital Fer Carolei, con más de un millón de seguidores en Instagram, compartió recientemente un método sencillo y efectivo para que nunca más tengas que lamentar la pérdida de tu celular. Este truco es especialmente útil para los usuarios de dispositivos Samsung y Motorola, ya que permite ubicar el celular incluso si fue apagado.

Paso a paso para activar la función "Encontrar mi dispositivo"

Accedé a "Ajustes": Tomá tu teléfono y entrá a la configuración de tu dispositivo.

Dirigite a "Seguridad y privacidad": Deslizá hacia abajo y hacé click en esta opción.

Activá la "Protección de dispositivo perdido": En esta sección, encontrá y activá la opción "Permitir detección de teléfono".

Bloqueo adicional: Una vez activado, si alguien intenta desactivar esta función, el celular requerirá una contraseña o huella dactilar, impidiendo que los ladrones desconecten tu dispositivo por completo.

Pero eso no es todo. Existe otra función vital que se debe activar: la "Búsqueda sin conexión". Esta característica te permitirá rastrear tu celular aunque no esté conectado a una red. Esto es crucial, ya que en muchos casos, los ladrones apagan el dispositivo inmediatamente después de sustraerlo. Con la "Búsqueda sin conexión" activada, podrás localizarlo incluso en esas circunstancias.

¿Por qué este truco es tan efectivo?

Lo que hace que este método sea tan potente es su capacidad para mantener activas las funciones de rastreo incluso cuando el teléfono está apagado. Esto significa que, en lugar de perder toda esperanza una vez que tu celular ya no responde, podés contar con una herramienta confiable que sigue trabajando para vos en segundo plano.

