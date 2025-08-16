 Descubrieron un nuevo planeta en una galaxia cercana: ¿cómo se llama y dónde está ubicado?
Descubrieron un nuevo planeta en una galaxia cercana: ¿cómo se llama y dónde está ubicado?

El logro fue realizado por el equipo de investigación del Instituto Tecnológico de California, EEUU.

Hace 4 Hs

Alfa Centauri es un lujo para los aficionados de la ciencia ficción que se enteraron de su existencia. La novedad de tratar de un sistema de tres estrellas que fue descubierto hace poco en el sistema solar más cercano. El logro fue realizado por el equipo de investigación del Instituto Tecnológico de California, EEUU.

Según una publicación de The Astrophysical Journal Letters el estudio fue dirigido por Aniket Sanghi, becario del Instituto Tecnológico de California (Caltech). Utilzando como fuentes datos del gran telescopio espacial James Webb. El Alfa Centauri está compuesto por dos estrellas similares al Sol, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, y una estrella enana roja llamada Próxima Centauri.

Más detalles sobre el nuevo planeta descubierto en el sistema estaler más cercano

El sistema Alfa Centauri, que a simple vista aparece como un único punto brillante y es la tercera estrella más luminosa del cielo, ya cuenta con tres planetas confirmados. Sin embargo, nuevas observaciones del telescopio Webb sugieren la presencia de un cuarto planeta. Este se encontraría en la llamada zona habitable, la distancia óptima para que pueda existir agua líquida en su superficie. Aun así, los investigadores señalan que no sería rocoso, sino un planeta gaseoso sin superficie sólida.

Por el momento, será necesario repetir las observaciones para obtener imágenes más precisas y confirmar su existencia. De lograrse, este hallazgo marcaría un hito, ya que sería el planeta más cercano a su estrella observado directamente. Además, compartiría temperatura y edad con los planetas gigantes del Sistema Solar. Lo más relevante es que estaría más cerca de la Tierra que cualquier otro exoplaneta detectado hasta ahora.

Cómo detectaron el posible nacimiento de un planeta a 440 años luz de la Tierra

El telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile capturó un fenómeno que parece obra de un “escultor cósmico”, que da forma a un complejo diseño en el disco de gas y polvo alrededor de una estrella joven. Este descubrimiento fue publicado en la revista Astronomy & Astrophysics por un equipo internacional encabezado por el Instituto Nacional de Astrofísica (INAF).

Francesco Maio, investigador de la Universidad de Florencia e INAF Arcetri y director del estudio, destacó que aunque nunca podremos presenciar la formación de la Tierra, este hallazgo nos permite observar en tiempo real el posible nacimiento de un planeta a 440 años luz. La estrella madre es aún joven, y el proceso de formación se desarrolla frente a nuestros ojos gracias a la avanzada tecnología del telescopio.

De acuerdo con las estimaciones del equipo, el planeta en formación tendría aproximadamente el doble del tamaño de Júpiter y orbitaría a una distancia similar a la de Neptuno respecto al Sol. Esta proximidad relativa permite a los científicos analizar detalles clave sobre cómo se forman los planetas gigantes en el universo.

