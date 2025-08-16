Descubrieron un nuevo planeta en una galaxia cercana: ¿cómo se llama y dónde está ubicado?

Por el momento, será necesario repetir las observaciones para obtener imágenes más precisas y confirmar su existencia. De lograrse, este hallazgo marcaría un hito, ya que sería el planeta más cercano a su estrella observado directamente. Además, compartiría temperatura y edad con los planetas gigantes del Sistema Solar. Lo más relevante es que estaría más cerca de la Tierra que cualquier otro exoplaneta detectado hasta ahora.