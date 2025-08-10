Poné la alarma: esta es la hora exacta para ver la alineación de seis planetas

Agosto traerá una sorpresa única para los amantes de la astronomía: una alineación de seis planetas será visible en el cielo nocturno. Este espectáculo cósmico, considerado uno de los más impresionantes, coincidirá con una lluvia de estrellas que alcanzará su punto máximo dos días después. La combinación de ambos eventos promete una experiencia visual inolvidable para quienes disfrutan observar el firmamento.
Con la fecha marcada en el calendario, muchos se preguntan cuál será el momento ideal para salir a contemplar el fenómeno. La cita es el 10 de agosto de 2025, cuando la alineación podrá apreciarse con mayor claridad. Quienes planeen verlo, seguramente buscarán un lugar despejado y libre de luces para disfrutarlo al máximo.
Cuál es la mejor hora para ver la alineación de seis planetas en agosto
Este fenómeno astronómico tendrá como protagonistas a Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno. Lo más emocionante es que coincidirá con la famosa lluvia de meteoros Perseidas, considerada una de las más intensas y esperadas del año. La combinación de ambos eventos promete un espectáculo único para quienes puedan apreciarlo.
Como es habitual, las condiciones para observar esta alineación dependerán de la ubicación y del clima, que deberá estar completamente despejado. El fenómeno podrá apreciarse en el cielo de agosto desde las 6:30 de la mañana, aunque en la mayoría de los casos será necesario contar con equipos especializados para distinguirlo en detalle.
Consejos para ver la alineación de planetas en el cielo
Elegí un lugar con cielo despejado: buscá un sitio alejado de la contaminación lumínica de las ciudades y con un horizonte amplio, como áreas rurales o miradores en zonas elevadas.
Observá al atardecer o amanecer: los mejores momentos para disfrutar la alineación son justo después de la puesta de sol o antes de que salga, cuando los planetas destacan más y el cielo aún conserva algo de luz.
Identificá los planetas: a diferencia de las estrellas, los planetas no parpadean. Venus es el más luminoso, seguido de Júpiter, y Marte destaca por su característico tono rojizo.
Usá binoculares o telescopio: para poder observar a Urano y Neptuno, que son menos brillantes, vas a necesitar binoculares o un telescopio.
Ajustá tu visión: dedicá alrededor de 30 minutos para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y puedas percibir mejor los detalles en el cielo.
Descargá aplicaciones: te van a servir para localizar los planetas con mayor facilidad y saber exactamente hacia dónde dirigir tu mirada.