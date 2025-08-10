 Poné la alarma: esta es la hora exacta para ver la alineación de seis planetas
Secciones
SociedadActualidad

Poné la alarma: esta es la hora exacta para ver la alineación de seis planetas

Los eventos prometen una experiencia visual inolvidable para quienes disfrutan observar el firmamento.

Hace 1 Hs

Agosto traerá una sorpresa única para los amantes de la astronomía: una alineación de seis planetas será visible en el cielo nocturno. Este espectáculo cósmico, considerado uno de los más impresionantes, coincidirá con una lluvia de estrellas que alcanzará su punto máximo dos días después. La combinación de ambos eventos promete una experiencia visual inolvidable para quienes disfrutan observar el firmamento.

Alineación de seis planetas: cuándo se podrá ver desde Chile y cómo observar este inusual fenómeno

Alineación de seis planetas: cuándo se podrá ver desde Chile y cómo observar este inusual fenómeno

Con la fecha marcada en el calendario, muchos se preguntan cuál será el momento ideal para salir a contemplar el fenómeno. La cita es el 10 de agosto de 2025, cuando la alineación podrá apreciarse con mayor claridad. Quienes planeen verlo, seguramente buscarán un lugar despejado y libre de luces para disfrutarlo al máximo.

Cuál es la mejor hora para ver la alineación de seis planetas en agosto

Este fenómeno astronómico tendrá como protagonistas a Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno. Lo más emocionante es que coincidirá con la famosa lluvia de meteoros Perseidas, considerada una de las más intensas y esperadas del año. La combinación de ambos eventos promete un espectáculo único para quienes puedan apreciarlo.

Como es habitual, las condiciones para observar esta alineación dependerán de la ubicación y del clima, que deberá estar completamente despejado. El fenómeno podrá apreciarse en el cielo de agosto desde las 6:30 de la mañana, aunque en la mayoría de los casos será necesario contar con equipos especializados para distinguirlo en detalle.

Consejos para ver la alineación de planetas en el cielo

Elegí un lugar con cielo despejado: buscá un sitio alejado de la contaminación lumínica de las ciudades y con un horizonte amplio, como áreas rurales o miradores en zonas elevadas.

Observá al atardecer o amanecer: los mejores momentos para disfrutar la alineación son justo después de la puesta de sol o antes de que salga, cuando los planetas destacan más y el cielo aún conserva algo de luz.

Identificá los planetas: a diferencia de las estrellas, los planetas no parpadean. Venus es el más luminoso, seguido de Júpiter, y Marte destaca por su característico tono rojizo.

Usá binoculares o telescopio: para poder observar a Urano y Neptuno, que son menos brillantes, vas a necesitar binoculares o un telescopio.

Ajustá tu visión: dedicá alrededor de 30 minutos para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y puedas percibir mejor los detalles en el cielo.

Descargá aplicaciones: te van a servir para localizar los planetas con mayor facilidad y saber exactamente hacia dónde dirigir tu mirada.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alineación planetaria y lluvia de meteoros en agosto: cuándo y cómo ver el fenómeno

Alineación planetaria y lluvia de meteoros en agosto: cuándo y cómo ver el fenómeno

Cómo usar un objeto de cocina para atraer la abundancia en agosto, según el Feng Shui

Cómo usar un objeto de cocina para atraer la abundancia en agosto, según el Feng Shui

Luna llena de agosto: ¿cuándo será y qué signos sentirán su impacto energético?

Luna llena de agosto: ¿cuándo será y qué signos sentirán su impacto energético?

Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

Luna llena y un extraño desfile planetario: ¿cuándo podremos ver este espectáculo en Argentina?

Alineación de seis planetas: cuándo se podrá ver desde Chile y cómo observar este inusual fenómeno

Alineación de seis planetas: cuándo se podrá ver desde Chile y cómo observar este inusual fenómeno

Lo más popular
La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre
1

La jugada de Jaldo: del pacto con Manzur a la candidatura en octubre

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso
2

El caso Diego Fernández Lima: insólitas teorías del sospechoso

Sexualmente hablando: mujeres célibes
3

Sexualmente hablando: mujeres célibes

De Ancajuli a Brasil con una beca: es un orgullo para mi familia y para todo el cerro
4

De Ancajuli a Brasil con una beca: "es un orgullo para mi familia y para todo el cerro"

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”
5

El loro superdotado y por qué tu charla con ChatGPT es un “truco de magia”

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central
6

Con muchas llegadas, pero sin goles: así quedó el uno por uno de Atlético Tucumán contra Rosario Central

Más Noticias
Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Comentarios