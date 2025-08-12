Ofrecen capacitaciones gratuitas para jóvenes que buscan empleo en San Miguel de Tucumán

El servicio está destinado a personas mayores de edad, a partir de los 18 años. Podrán concurrir a la sede municipal de avenida Juan B. Justo 951, los días lunes y miércoles entre las 8.30 y las 12. También se ofrece asesoramiento para aprender a enfrentar las entrevistas laborales y para tener en cuenta algunos de los puntos indispensables para estos primeros encuentros.