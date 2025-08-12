Ofrecen capacitaciones gratuitas para jóvenes que buscan empleo en San Miguel de Tucumán

Son cientos los jóvenes –estudiantes o no– que se encuentran en la búsqueda de un empleo que les permita empezar a establecerse económicamente. Pero ingresar al mercado laboral demanda ciertas aptitudes específicas para abrirse paso en el mundo del trabajo. Por eso la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso un espacio donde los jóvenes podrán buscar asesoramiento especialmente destinado a conseguir su primer trabajo.
“Desde hace dos semanas hemos comenzado a implementar un servicio que está abierto a todos los vecinos de la capital, de la comunidad, que estén interesados en armar su perfil laboral”, indicó el director de Empleo y Emprendimientos, Luis Chalin.
Capacitación gratuita para jóvenes que buscan sus primeros trabajos
Entre las habilidades necesarias para aplicar a las primeras ofertas laborales, es indispensable tener un curriculum vitae. Pero para ello, hay que tener cierto conocimiento que permita editarlos con la información indispensable, ni más, ni menos. La Dirección de Empleo y Emprendimientos de la Municipalidad ofrece capacitaciones gratuitas para aprender a armarlos.
El servicio está destinado a personas mayores de edad, a partir de los 18 años. Podrán concurrir a la sede municipal de avenida Juan B. Justo 951, los días lunes y miércoles entre las 8.30 y las 12. También se ofrece asesoramiento para aprender a enfrentar las entrevistas laborales y para tener en cuenta algunos de los puntos indispensables para estos primeros encuentros.
Chalin explicó que el taller “es un complemento de todo el servicio que brinda la oficina de que capacita con talleres y cursos para el empleo”. Esta repartición municipal también busca establecer un nexo de intermediación laboral con el sector privado y articularlos mediante programas que llegan desde la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Recomendaciones de una especialista en RRHH para armar un currículum vitae
- Que sea ordenado
- Nunca hay que mentir
- Cuando no hay experiencia previa, hacer énfasis en las habilidades blandas
- Incluir la inteligencia emocional como parte de las capacitaciones o de las formaciones pretendidas
- Capacitarse
La Municipalidad también está implementando cursos de capacitación de orientación al cliente, marketing digital y estrategias de venta, para que los jóvenes que no tuvieron otros trabajos puedan incorporarse poco a poco y tener más conocimientos que aplicar.
“Actualmente soy estudiante, entonces quiero tener un currículum para dedicarme a lo que estoy estudiando. no conocía muchas cosas. Me sirve mucho para mi futuro laboral” comentó María Ferreyra, una estudiante de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad que se benefició con el curso de la Municipalidad.