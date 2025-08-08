Dictan un curso de Lengua de Señas gratuito, virtual y con cupos limitados

El portal Argentina.gob.ar compartió una nueva invitación de la Agencia Nacional de Discapacidad. La asociación civil sin fines de lucro que trabaja en pos de la igualdad, ofrece ahora un curso gratuito de Lengua de Señas para aprender a comunicarse con personas sordas e hipoacúsicas.
Los interesados en incorporar este nuevo conocimiento podrán aplicar de manera online. Será importante hacerlo con la suficiente anticipación para garantizar un cupo, pues los lugares son reducidos. Se trata de un curso virtual de nueve encuentros sincrónicos en Comunicación Integral: elementos básicos de la Lengua de Señas Argentina (LSA).
El curso tiene como objetivo proporcionar estrategias básicas de accesibilidad para facilitar la comunicación a la comunidad sorda. También permitirá conocer la diversidad de la comunidad y de las personas con discapacidad auditiva, así como también identificar a la persona sorda como hablante de una lengua natural no hegemónica, diferente del español oral.
Cuándo será y cómo inscribirse al curso de Lengua de Señas
El curso iniciará la próxima semana, el martes 12 de agosto y tendrá una duración total de nueve encuentros. Cada clase tendrá una duración de dos horas con un descanso de 20 minutos. Se dictará de 14 a 16 horas.
Para participar, los interesados deben reunir algunos requisitos: ser mayores de 18 años, no tener conocimientos previos sobre LSA, contar con conexión a Internet y acceso a la plataforma Zoom, disponer de un espacio bien iluminado y con suficiente área para moverse durante las sesiones y mantener la cámara encendida durante todo el curso para realizar ejercicios y participar activamente.
La modalidad del curso virtual sincrónica, y la mera inscripción no garantiza la vacante, hasta verificar que los interesados cumplan con los requisitos mencionados y esperar un correo de confirmación.
Los encuentros serán el martes 12, miércoles 13, jueves 14, martes 19, miércoles 20, viernes 22, martes 26, miércoles 27 y viernes 29 de agosto. Por consultas, se puede enviar un correo a uccomunidad@andis.gob.ar.
Link de inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczB-gqP8Xg7HtqyxYwSoRSBWMoiuY4r_aoY9Oz84fJVJSTvQ/viewform