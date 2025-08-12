Jaldo reforzó la seguridad con inversión millonaria en equipamiento y armas para la Policía

Profesionalismo y capacitación de la Policía

Además detalló la ampliación de la capacidad penitenciaria con la inauguración de pabellones en Benjamín Paz y la habilitación de nuevas plazas en la cárcel de mujeres de Delfín Gallo y en la alcaldía de Las Talitas. También atribuyó la baja en los índices de criminalidad al profesionalismo y la capacitación de la Policía y el servicio penitenciario, que ahora cuenta con su propio instituto de formación. "Esto lo hicimos juntos, con planificación y sin improvisación", remarcó.