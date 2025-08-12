Jaldo reforzó la seguridad con inversión millonaria en equipamiento y armas para la Policía

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto de entrega de equipamiento, armamento y elementos de protección balística destinados a la Policía y al servicio penitenciario de la provincia. La inversión total asciende a $3.044 millones.
Jaldo destacó que la inversión mejorará el trabajo diario de las fuerzas de seguridad y recordó que, antes de fin de año, se habilitarán 2.250 nuevas plazas penitenciarias para descongestionar las comisarías. Según el gobernador, en menos de dos años su gestión ha logrado reducir los índices delictivos y de homicidios, ubicando a Tucumán entre las tres provincias con mayor descenso en estos indicadores.
El mandatario recordó que al asumir el 29 de octubre de 2023 “los recursos eran pocos y las obligaciones muchas”, y que se tomaron decisiones estratégicas para priorizar la seguridad. “La gente nos reclamaba más prevención y lucha contra el delito y el narcotráfico”, señaló.
Profesionalismo y capacitación de la Policía
Además detalló la ampliación de la capacidad penitenciaria con la inauguración de pabellones en Benjamín Paz y la habilitación de nuevas plazas en la cárcel de mujeres de Delfín Gallo y en la alcaldía de Las Talitas. También atribuyó la baja en los índices de criminalidad al profesionalismo y la capacitación de la Policía y el servicio penitenciario, que ahora cuenta con su propio instituto de formación. "Esto lo hicimos juntos, con planificación y sin improvisación", remarcó.
En cuanto al narcotráfico, Jaldo advirtió que su gestión será "inflexible" y que el Estado recuperará los territorios ocupados por el delito. "Tucumán es chico, no hay impedimento para llegar a cada lugar con seguridad", concluyó.
En un mensaje dirigido a los policías y al personal del servicio penitenciario, dijo: “Trabajen con planificación, no trabajen con improvisación. Primero, porque son ustedes quienes tienen que cuidarse. Ustedes tienen familias que los esperan cuando salen de sus casas y quieren que regresen sanos”.