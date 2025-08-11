Jaldo reinició las obras del Procrear II: "Lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie va a venir de afuera a hacerlo"

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes el acto de reinicio de obras del Complejo Habitacional Procrear Tucumán, ubicado en un predio de 100 hectáreas en la localidad de El Manantial. Con una inversión provincial de $80.000 millones, el proyecto busca convertirse en el emprendimiento de viviendas más grande desarrollado en Argentina y un motor clave para la economía tucumana.
La obra había comenzado en 2023 con la urbanización del terreno, pero se detuvo con un avance del 15% debido a dificultades económicas y cambios en la política nacional. Este año, la Provincia concretó el traspaso de los terrenos, reactivó el proyecto y mantuvo a las empresas adjudicatarias originales.
Primera etapa y proyección total
En esta primera etapa se construirán 572 soluciones habitacionales y 22 locales comerciales, distribuidos en torres, monoblocks y dúplex, con un total de 45.000 m² de construcción, infraestructura y servicios. El plazo de ejecución es de 18 meses y se prevé generar más de 6.000 empleos directos e indirectos.
En total, el Procrear II contempla 1.656 viviendas, 1.400 lotes con servicios, 50 locales comerciales y amplias áreas verdes, además de espacios para salud, educación y cultura. El impacto laboral total podría superar los 7.000 puestos de trabajo directos y otros 8.000 o 9.000 indirectos.
Jaldo destacó que, pese al contexto macroeconómico nacional, la Provincia decidió invertir recursos propios para garantizar la continuidad de esta y otras obras. “El Gobierno nacional anterior lo había iniciado y este gobierno nacional, por diferentes motivos, lo paralizó como muchas otras obras a nivel nacional. Son 100 hectáreas para construir viviendas. Y hoy el avance físico que ustedes pueden estar viendo es casi un 15 o un 20%, es decir que falta el 80% para construir”, afirmó.
También remarcó que se pidió a la Cámara de la Construcción que los insumos se adquieran localmente y que la mano de obra sea tucumana. “El desempleo lo estamos amortiguando las provincias. Esto va a contrapelo de esa política nacional. Con un gran esfuerzo, pregunto: de qué sirve un superávit o un déficit cero si no es para volcárselo a la gente; de qué sirve un superávit si no es para invertirlo en casas, en obras de infraestructura”, dijo.
En paralelo al Procrear, el Instituto Provincial de la Vivienda ejecuta alrededor de 1.700 unidades habitacionales mediante planes FONAVI e IPVDU y más de 300 viviendas en el interior provincial junto a municipios y comunas.
Apoyo político y empresarial
El vicegobernador Miguel Acevedo subrayó que la continuidad del proyecto fue posible gracias a la Ley N.º 9898, aprobada por la Legislatura para convalidar un decreto de necesidad y urgencia que habilitó la transferencia de las obras. “Hoy ya no es un sueño, es una realidad”, afirmó.
La intendente Rossana Chahla resaltó la magnitud del proyecto, que beneficiará a más de 3.000 familias y será ejecutado bajo una modalidad de asociación público-privada. El municipio se encargará luego del mantenimiento de espacios verdes, plazas y alumbrado.
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, remarcó que la primera etapa movilizará a 22 empresas y generará 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Mientras que el interventor del IPVDU, Hugo Cabral, consideró que se trata de un emprendimiento que “resuelve el déficit habitacional y genera empleo genuino”.
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, valoró que la obra, antes paralizada, vuelva a estar en marcha. “Dinamiza la economía y reactiva actividades directamente relacionadas con la construcción”, afirmó.
Perspectivas y compromiso provincial
Jaldo cerró el acto recordando que hay obras complementarias en Manantial Sur que también serán concluidas: “Hasta fin de año vamos a estar entregando las 100 casas que ya tienen adjudicatarios. Lo que no hagamos los tucumanos por Tucumán, nadie va a venir de afuera a hacerlo”.