66 años después, el deshielo en la Antártida reveló el cadáver de un explorador perdido

Explorar la Antártida en los 60 era aún más desafiante de lo que puede serlo hoy. Gran parte era territorio desconocido y cada paso en la excursión podía implicar una decisión entre la vida y la muerte. Eso pasó con un meteorólogo de 25 años que el 26 de julio de 1959 desapareció en una mortífera grieta, sin ningún rastro más que el recuerdo de la tragedia para su compañero, que había rozado la posibilidad de salvarlo. Su cuerpo nunca fue recuperado hasta ahora.