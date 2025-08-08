 Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle
Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle

En la zona de "La Quebradita" se registró el fenómeno con más fuerza antes del amanecer.

Hace 5 Min

Cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle. El fenómeno climático sorprendió esta mañana a los vecinos. La nieve cayó durante la madrugada y provocó un corte de ruta por precaución en el tramo entre Amaicha del Valle y Colalao del Valle.

Por congelamiento de la ruta se interrumpió el paso vehicular en la ruta 307 en el kilómetro 115. "Debido a las inclemencias climáticas, por ahora, está cortada la ruta", dijeron las autoridades. 

En la zona del mirador de "La Quebradita", donde está emplazado El Cristo amaneció cubierto de nieve. Es un lugar icónico en Tafí del Valle. Naturalmente, ya es un sitio donde la gente viene no solo a disfrutar de la vista, que habla por sí sola, y por esa razón se realizan obras de infraestructura.

El proyecto cuenta con el trabajo conjunto del Ente Tucumán Turismo, la Municipalidad de Tafí del Valle, la Dirección Nacional y Provincial de Vialidad, y el Ministerio del Interior. El plan incluye la creación de un circuito de Vía Crucis que culminará en el Cristo de La Quebradita. Además, se construirán un anfiteatro para eventos religiosos o culturales y un sector con merenderos, cestos de basura y áreas para el descanso de los visitantes. 

Anoche cayó nieve en esa zona y hoy amaneció cubierto por un manto blanco. 

