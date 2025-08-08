Durante la madrugada cayó nieve en las zonas altas de Tafí del Valle

El proyecto cuenta con el trabajo conjunto del Ente Tucumán Turismo, la Municipalidad de Tafí del Valle, la Dirección Nacional y Provincial de Vialidad, y el Ministerio del Interior. El plan incluye la creación de un circuito de Vía Crucis que culminará en el Cristo de La Quebradita. Además, se construirán un anfiteatro para eventos religiosos o culturales y un sector con merenderos, cestos de basura y áreas para el descanso de los visitantes.