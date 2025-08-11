Cambios en la AUH de septiembre 2025: Milei anunciaría modificaciones este miércoles

El Gobierno de Javier Milei realizará este miércoles un anuncio clave para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Tras el incremento aplicado en agosto, habrá un nuevo aumento en septiembre, en línea con la fórmula de actualización mensual.