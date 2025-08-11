 Cambios en la AUH de septiembre 2025: Milei anunciaría modificaciones este miércoles
Secciones
SociedadActualidad

Cambios en la AUH de septiembre 2025: Milei anunciaría modificaciones este miércoles

En agosto, la Asignación Universal por Hijo incluye un 1,6% de aumento y el adicional de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Capital Humano.

ANSES.
Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei realizará este miércoles un anuncio clave para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Tras el incremento aplicado en agosto, habrá un nuevo aumento en septiembre, en línea con la fórmula de actualización mensual.

Anuncio de Milei: cuánto aumenta la AUH en septiembre

Según el Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses se actualizan cada mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec dos meses antes.

El nuevo porcentaje de aumento se definirá con el dato de inflación de julio, que el Indec informará este miércoles 13 de agosto a las 16.

De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de julio sería del 1,8%. Si se confirma, el monto de la AUH pasará de $112.942 a $114.974.

Cuánto se cobra por AUH con el aumento

La Anses retiene el 20% del beneficio hasta la presentación de la libreta, por lo que el monto neto a cobrar sería de $91.979.

AUH por hijo: de $112.942 a $114.974 (neto: $91.979)

AUH por discapacidad: de $367.757 a $374.376

Extra por Tarjeta Alimentar y calendario de pagos

En agosto, la AUH incluye un 1,6% de aumento y el adicional de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Capital Humano. El calendario de pagos de Anses continúa vigente según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El nuevo anuncio de Milei tendrá impacto a partir de septiembre, y se espera que el aumento se sume también al extra por la Tarjeta Alimentar y a otros beneficios compatibles con la AUH.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
2

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
3

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

El mapa del pistacho en Tucumán: dónde y con qué forma se encuentra el fruto seco que conquista pastelerías, dietéticas y chocolaterías

El mapa del pistacho en Tucumán: dónde y con qué forma se encuentra el fruto seco que conquista pastelerías, dietéticas y chocolaterías

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará soleada y calurosa

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará soleada y calurosa

Qué es el cloaking y por qué preocupa más que el fantasmeo en las relaciones amorosas

Qué es el "cloaking" y por qué preocupa más que el fantasmeo en las relaciones amorosas

Comentarios