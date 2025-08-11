Cambios en la AUH de septiembre 2025: Milei anunciaría modificaciones este miércoles

El Gobierno de Javier Milei realizará este miércoles un anuncio clave para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Tras el incremento aplicado en agosto, habrá un nuevo aumento en septiembre, en línea con la fórmula de actualización mensual.
Anuncio de Milei: cuánto aumenta la AUH en septiembre
Según el Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses se actualizan cada mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec dos meses antes.
El nuevo porcentaje de aumento se definirá con el dato de inflación de julio, que el Indec informará este miércoles 13 de agosto a las 16.
De acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de julio sería del 1,8%. Si se confirma, el monto de la AUH pasará de $112.942 a $114.974.
Cuánto se cobra por AUH con el aumento
La Anses retiene el 20% del beneficio hasta la presentación de la libreta, por lo que el monto neto a cobrar sería de $91.979.
AUH por hijo: de $112.942 a $114.974 (neto: $91.979)
AUH por discapacidad: de $367.757 a $374.376
Extra por Tarjeta Alimentar y calendario de pagos
En agosto, la AUH incluye un 1,6% de aumento y el adicional de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Capital Humano. El calendario de pagos de Anses continúa vigente según la terminación del DNI de cada beneficiario.
El nuevo anuncio de Milei tendrá impacto a partir de septiembre, y se espera que el aumento se sume también al extra por la Tarjeta Alimentar y a otros beneficios compatibles con la AUH.