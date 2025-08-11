 ¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto
¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

Todo lo que debes saber para planificar tu fin de semana largo, incluyendo el funcionamiento del comercio.

Hace 1 Hs

Cada vez está más cerca un nuevo feriado, programado para el 15 de agosto. En esta ocasión, la fecha caerá un día viernes, lo que permitirá disfrutar de un esperado fin de semana largo, ideal para desconectarse de la rutina diaria y aprovechar para descansar.

EsComo sucede en cada feriado, surge la duda sobre el funcionamiento del comercio y si este día es irrenunciable o no. El 15 de agosto es un feriado con una fuerte connotación religiosa en Chile y en todo el mundo. Esta festividad fue establecida oficialmente en enero de 1915, durante la presidencia de Ramón Barros Luco, cuando se promulgó la ley que fija esta fecha como día festivo.

Para planificar con tiempo: estos son todos los feriados y días libres que trae agosto en Chile

Para planificar con tiempo: estos son todos los feriados y días libres que trae agosto en Chile

No obstante, es importante destacar que, a diferencia de otros feriados, el Día de la Asunción de la Virgen no es irrenunciable. Esto implica que no todos los trabajadores están obligados a descansar ese día.

Por esta razón, el comercio podrá funcionar con normalidad si así lo deciden sus administradores. Esto incluye a supermercados, malls, cines, restaurantes y otros servicios que podrán abrir sus puertas con total libertad.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables en Chile?

La legislación chilena reconoce solamente cinco feriados irrenunciables, que obligan a descanso obligatorio para ciertos trabajadores. Estos son:

- Día del Trabajador (1 de mayo)

- Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre)

- Navidad (25 de diciembre)

- Año Nuevo (1 de enero)

Por lo tanto, el 15 de agosto se considera un feriado legal, pero no irrenunciable, lo que permite mayor flexibilidad en el sector comercial y laboral.

