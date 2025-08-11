¡Atención! Así funcionarán los malls y supermercados por el feriado de este viernes 15 de agosto

EsComo sucede en cada feriado, surge la duda sobre el funcionamiento del comercio y si este día es irrenunciable o no. El 15 de agosto es un feriado con una fuerte connotación religiosa en Chile y en todo el mundo. Esta festividad fue establecida oficialmente en enero de 1915, durante la presidencia de Ramón Barros Luco, cuando se promulgó la ley que fija esta fecha como día festivo.