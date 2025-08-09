Quién es Juan Manuel, el hermano artista de María Becerra que cultiva un perfil bajo

Mientras María Becerra continúa arrasando en escenarios internacionales y consolidándose como una de las referentes indiscutidas de la música urbana, su hermano mayor, Juan Manuel, avanza en un camino artístico propio, pero lejos de los flashes y la vorágine mediática.
Nacido y criado en Quilmes, al igual que la intérprete de Automático, Juan Manuel vive actualmente en Florencio Varela. A sus 32 años, combina su faceta de cantante y creador de contenido con la vida familiar: es padre de una niña pequeña junto a su pareja de larga data.
Aunque no suele aparecer en público, su hermana lo ha mencionado en más de una ocasión con afecto. Incluso, en un video publicado en YouTube, María lo definió como su “hermano favorito”. La mayoría de los datos que se conocen sobre él provienen de las menciones que la propia artista ha hecho en entrevistas o redes sociales.
Con un canal de YouTube como principal vitrina, Juan Manuel comparte allí el material que produce, en un formato más íntimo y personal. Su propuesta se aleja de la búsqueda de la fama masiva, apuntando a un vínculo más directo con quienes siguen su música.
Lejos de vivir a la sombra del éxito de María, el artista prefiere cultivar su identidad y estilo propios, mientras mantiene una vida tranquila.