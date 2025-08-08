Llega el “Taylor Day” a Olga: cuándo será y qué artistas participarán

Las entradas se retirarán este viernes 8 del canal de streaming, pero esta vez, en lugar de un alimento no perecedero, los interesados deberán llevar un juguete. Se podrá retirar hasta un ticket de ingreso por persona desde las 14. Todo lo recaudado se destinará al festejo del Día de la Niñez de la Casa Cuna de Argentina el 17 de agosto.