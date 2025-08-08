 Llega el “Taylor Day” a Olga: cuándo será y qué artistas participarán
Llega el “Taylor Day” a Olga: cuándo será y qué artistas participarán

El Taylor Day tendrá el nombre de TDTaylor, fusionando las insignias de la cantante con las del programa Tarde de Tertulia, que impulsa el ciclo musical.

Los días especiales se convirtieron en un clásico de Olga, el canal de streaming de los hermanos Luis y Bernarda Cella. Después de los mega espectáculos colaborativos dedicados a Cris Morena, Charly García y Mercedes Sosa, llega al Teatro Astros el Taylor Day, una jornada de música dedicada especialmente a Taylor Swift.

La Casa Histórica también fue escenario de “Gracias Mercedes”, el homenaje de Olga

Los “days” de Olga ya configuraron su propio perfil y adquirieron su propia personalidad. Un grupo de artistas rinde homenaje a otro artista reconocido, se suman de forma voluntaria para celebrar el legado de un compañero. En compensación, el público adquiere su entrada para disfrutar el show por el módico precio de un alimento no perecedero.

Cuándo será el Taylor Day de Olga

Ya se supo cuándo y dónde será el Taylor Day y quiénes participarán de él. Sin demasiada anticipación, en “Tarde de Tertulia” se anunció que el show será el próximo miércoles 13 de agosto a las 19 en el Teatro Astros. También se anunció los artistas que ya confirmaron su participación.

Las entradas se retirarán este viernes 8 del canal de streaming, pero esta vez, en lugar de un alimento no perecedero, los interesados deberán llevar un juguete. Se podrá retirar hasta un ticket de ingreso por persona desde las 14. Todo lo recaudado se destinará al festejo del Día de la Niñez de la Casa Cuna de Argentina el 17 de agosto.

Algunas figuras de las confirmadas ya aparecieron en otros especiales. Para el próximo miércoles, los invitados son Albana Fuentes, Ángela Torres, Benja Amadeo, Cami de Rosa, Evelyn Botto, Juli Savioli, Koino Yokan, Laura Esquivel, Minerva Casero, Paz Carrara, Ruggero y Yami Safdie.

El evento será conducido por los líderes de “Tarde de Tertulia”, Marti Benza, Cami Jara, Giani Odoguardi y Nico Ferro. La presentación se transmitirá desde el Astros de Buenos Aires en vivo por el canal de Youtube de Olga y también por Flow.

