 La enfermedad silenciosa que puede causar pérdida de cabello
La enfermedad silenciosa que puede causar pérdida de cabello

Aunque el sexo femenino es más propenso a padecerlo, los hombres no están excentos.

Hace 2 Hs

Las alteraciones hormonales están entre las principales causas que originan la caída del cabello en las mujeres. Hay algunas etapas en que es más esperable perder pelo. Sin embargo, este síntoma puede ser un indicador de que el paciente necesita una medicación particular

Cuando la glándula tiroides produce hormona tiroidea en cantidades insuficientes, hay grandes posibilidades de estar ante un caso de hipotiroidismo o tiroides hipoactiva. Por el contrario, cuando se produce demasiada hormona, se habla de hipertiroidismo o tiroides hiperactiva.

La hormona es encargada de la velocidad con que el metabolismo quema calorías, acelera y desacelera los ritmos cardíacos, regula la velocidad a la que los alimentos se desplazan por el sistema digestivo y afecta la fuerza muscular.

Hormona tiroidea y caída del cabello

Una de las funciones que cumplen las horonas tiroideas es regular los ciclos capilares. Es decir que se encarga de la caída y regeneración del cabello. Por ello es habitual que un mal funcionamiento de la glándula tiroidea lleve a que estos ciclos se alteren, sean irregulares y el cabello caiga en grandes cantidades y no se regenere.

Cuando hay baja cantidad de hormonas tiroideas -T3 y T4-, se habla de hipotorioidismo; cuando hay mucha cantidad, se trata de hipertiroidismo. Esta deficienca afecta muchos procesos orgánicos que incluyen la formación del cabello en los folículos capilares. La queratina que producen pacientes con hipo o hipertiroidismo pierde poco a poco su calidad por lo que es habitual que el cabello crezca con poco brillo o en bahas cantidades.

Cómo se diagnostica el hipotiroidismo o hipertiroidismo

La pérdida de cabello no implica necesariamente un caso de funcionamiento irregular de la tiroides. Este síntoma es un proceso habitual que se da en el organismo por la necesidad de renovar células en la piel del cuero cabelludo.

Sin embargo, siempre es necesario consultar con un especialista para descartar que se trate de hipo o hipertorodisimo y recibir el tratamiento correcto en caso de que se diagnostique alguna de estas afecciones. 

El diagnóstico se hace habitualmente con un análisis de sangre en el que se evalúan los niveles de TSH, la hormona estimulante de la tiroides. El tratamiento consiste en tomar a diario y de por vida la hormona tiroidea presente en el medicamento levotiroxina. Las mejorías pueden presentarse una o dos semanas después del inicio del tratamiento.

