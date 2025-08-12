La enfermedad silenciosa que puede causar pérdida de cabello

Cuando hay baja cantidad de hormonas tiroideas -T3 y T4-, se habla de hipotorioidismo; cuando hay mucha cantidad, se trata de hipertiroidismo. Esta deficienca afecta muchos procesos orgánicos que incluyen la formación del cabello en los folículos capilares. La queratina que producen pacientes con hipo o hipertiroidismo pierde poco a poco su calidad por lo que es habitual que el cabello crezca con poco brillo o en bahas cantidades.