Descifrando la enfermedad celíaca: síntomas, diagnóstico y alimentación

Tradicionalmente, el diagnóstico se realiza a través del análisis de anticuerpos específicos en sangre que, aunque no sirve para confirmar la enfermedad, permite iniciar el proceso diagnóstico que se completa con la biopsia endoscópica. Es importante no iniciar ninguna dieta hasta tanto no se tenga el diagnóstico definitivo. El único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten de por vida. Se sugiere realizar una consulta a un nutricionista antes de comenzar la dieta, de manera tal de contar con toda la información necesaria para iniciar un plan de alimentación adecuado y no realizar transgresiones de manera involuntaria.