¿Por qué sentimos que caemos al vacío mientras dormimos? Este es el motivo

Seguro que te pasó alguna vez mientras dormís en la tranquilidad de tu cama cuando, de repente, sufrís un sobresalto y tenés la sensación caerte al vacío. ¿Qué significa esto? Existe una explicación científica.
Sentir que caes el vacío y despertar bruscamente es un fenómeno conocido como sacudida hipnagónica o miclonía del adormecimiento y se produce durante el período en el que no estamos dormidos del todo pero tampoco estamos despiertos.
Los latidos del corazón se ralentizan poco a poco, la respiración se hace más lenta y profunda y nuestros músculos se relajan. Sin embargo, nuestro cerebro puede interpretar que seguimos despiertos, pero que nuestro cuerpo se está relajando en exceso, por lo que empieza a mandar señales al cuerpo en forma de espasmos que nos hacen despertarnos repentinamente y tengamos esa sensación de caída al vacío.
¿Es peligroso sentir que te caes al vacío mientras dormís?
Las sacudidas hipnagónicas en sí mismas no son peligrosas. Son un fenómeno común y benigno que muchas personas experimentan de vez en cuando. No obstante, hay factores, que sí tienen que ver con la salud, que pueden desencadenar con más frecuencia estos espasmos nocturnos: estrés y ansiedad, fatiga, ejercicio físico excesivo poco antes de dormir y consumo de estimulantes.
¿Por qué nos despertamos a las tres de la mañana?
El horario de las 3 tiene su relación con los ciclos normales de sueño. Las personas no dormimos de la misma manera durante las noches, si no que atravesamos diferentes fases.
Así la primera mitad de esta experiencia la hacemos en un porcentaje de sueño no REM (Rapid Eye Movement), que es la transición de la vigilia al descanso. En esta etapa no se producen movimientos oculares rápidos y nuestro cuerpo atraviesa la experiencia del adormecimiento, el sueño ligero y por último el sueño profundo.
Luego llega la fase REM, que sucede cuando existen movimientos oculares rápidos. Esta es una fase del sueño en que nuestro cerebro se encuentra sumamente activo y el tronco cerebral bloquea las neuronas motrices por lo que la persona no se puede mover.
Estas fases vuelven a repetirse y por las noches cumplimos alrededor de dos a tres ciclos de sueño, con una duración de 90 a 120 minutos cada uno aproximadamente.