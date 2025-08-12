¿Por qué sentimos que caemos al vacío mientras dormimos? Este es el motivo

Los latidos del corazón se ralentizan poco a poco, la respiración se hace más lenta y profunda y nuestros músculos se relajan. Sin embargo, nuestro cerebro puede interpretar que seguimos despiertos, pero que nuestro cuerpo se está relajando en exceso, por lo que empieza a mandar señales al cuerpo en forma de espasmos que nos hacen despertarnos repentinamente y tengamos esa sensación de caída al vacío.