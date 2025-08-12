Alerta meteorológica amarilla: del viento zonda, al ascenso de temperatura y las nevadas

En la última actualización del Sistema de Alerta Temprana, a las 6.06, el Servicio Meteorológico Nacional publicó las zonas bajo alerta meteorológica. Solo una provincia recibió una advertencia para este lunes y no se registran nuevos avisos para las próximas 48 horas.
La provincia bajo alerta meteorológica es Mendoza, cuyo centro-sur tiene pronosticado viento zonda para la mañana y tarde de este martes. La parte afectada será la zona baja de Malargüe. Los vientos tendrán velocidades estimadas entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.
El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativas muy bajas. Sin embargo, el SMN pronosticó una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 16 °C con probabilidad de lluvias y nevadas por la noche.
Servicio Meteorológico Nacional: cómo estará el clima en Tucumán
La semana tendrá un clima predominantemente cálido con descenso hacia el inicio del fin de semana. Pero el termómetro volverá a registrar un ascenso el domingo y las familias podrán disfrutar del Día del Niño a pleno, aprovechando los espacios al aire libre como plazas y parques.
Este martes será el día con el registro de temperaturas más alto de toda la semana, incluso superando las marcas del lunes. La mínima se registró en horas de la madrugada con 9 °C y la máxima llegará por la tarde con 25 °C. Hacia la noche volverá a descender pero quedará en los 16 °C con un cielo que se cubrirá ligeramente.
El miércoles y jueves la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 20 °C. El miércoles el cielo estará algo nublado y habrá vientos, pero las nubes se irán por la noche hasta la madrugada o mañana del jueves. Antes de empezar la semana, llegarán lluvias aisladas que ayudarán al descenso de la temperatura. Hay una probabilidad de precipitaciones entre el 10 y 40%.
La temperatura será considerablemente más baja que los primeros días de la semana el viernes. Habrá una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C aunque no se espera que continúen las lluvias. Se pronosticó una probabilidad de precipitaciones entre el 0 y 10% con vientos entre 7 y 12 kilómetros por hora. El sábado la temperatura será similar a la del jueves pero sin lluvias.