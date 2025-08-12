Alerta meteorológica amarilla: del viento zonda, al ascenso de temperatura y las nevadas

El miércoles y jueves la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 20 °C. El miércoles el cielo estará algo nublado y habrá vientos, pero las nubes se irán por la noche hasta la madrugada o mañana del jueves. Antes de empezar la semana, llegarán lluvias aisladas que ayudarán al descenso de la temperatura. Hay una probabilidad de precipitaciones entre el 10 y 40%.