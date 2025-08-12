 El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol en la jornada más cálida de la semana
El tiempo en Tucumán: se espera mucho sol en la jornada más cálida de la semana

La sensación térmica fue de 6.5 °C. El cielo permanedcerá despejado. El pronóstico.

ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

El cielo continuará despejado este martes y, según el pronóstico del tiempo, para hoy se espera una jornada con mucho sol y una temperatura máxima de 25 °C, lo que la transformaría en la más calurosa de la semana. 

La mañana del martes comenzó con cielo despejado y, según las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima fue de 9.6 °C, mientras que la sensación térmica quedó registrada en 6.5 °C. La nubosidad fue de apenas un 25 % y la humedad fue del 75 %. 

La nubosidad descenderá durante la mañana y se espera para el mediodía una temperatura promedio de 20 °C, una humedad del 45% y una nubosidad de apenas un 6%. Los vientos serán suaves del sector este. 

La máxima de 25 °C se alcanzará durante la siesta y la tarde, cuando el cielo se encuentre completamente despejado y la humedad haya descendido al 30%. La sensación térmica podría llegar a los 26 °C.

El SMN sostiene que, con la caída de la tarde, la nubosidad subirá apenas al 5% mientras que la humedad sería del 60%. La temperatura retrocederá hasta los 15 °C y los vientos serán suaves del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN pronostica para mañana cielo parcialmente cubierto, con una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C. Mientras tanto, las condiciones climáticas podrían cambiar drásticamente el jueves, con el ingreso de un frente nuboso que podría provocar precipitaciones. La mínima rondaría los 10 °C y la máxima ls 19 °C. 

