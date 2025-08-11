A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Alerta meteorológica amarilla para tres provincias

La región que está bajo alerta amarilla para este lunes corresponde a la Patagonia argentina, en una zona que limita con Chile. La advertencia por vientos rige para el oeste y centro de Neuquén, desde el norte hasta el sur y, en Río Negro, desde el centro hacia el oeste. En ambos casos, se extiende hasta el límite con Chile, por lo que la zona cordillerana será afectada. Se esperan vientos con velocidades que pueden alcanzar ráfagas de 90 kilómetros por hora.