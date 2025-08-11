A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

El Servicio Meteorológico Nacional alertó a tres provincias por la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño. Este lunes, hay regiones para las que se prevén lluvias de gran intensidad, peligrosas para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, según el código de alertas del organismo del clima.
Este lunes son tres las provincias que están bajo alerta amarilla. Además, dos de ellas tienen regiones bajo alerta naranja, es decir que tendrán fenómenos meteorológicos de mayor intensidad. Para el martes, solo una de las provincias continuará bajo alerta, pero de menor intensidad.
Alerta meteorológica amarilla para tres provincias
La región que está bajo alerta amarilla para este lunes corresponde a la Patagonia argentina, en una zona que limita con Chile. La advertencia por vientos rige para el oeste y centro de Neuquén, desde el norte hasta el sur y, en Río Negro, desde el centro hacia el oeste. En ambos casos, se extiende hasta el límite con Chile, por lo que la zona cordillerana será afectada. Se esperan vientos con velocidades que pueden alcanzar ráfagas de 90 kilómetros por hora.
En Río Negro, la alerta cambia. Ya no se trata de un anticipo de vientos intensos, sino de lluvias que pueden cortar el ritmo de vida cotidiano, razón por la que la población deberá estar atenta para protegerse. La zona afectada es el cuadrante noroeste. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros. Además, no se descarta que en las zonas más altas haya lluvia en forma de nieve.
Lunes con alerta meteorológica naranja
Las tres provincias previamente mencionadas también tienen una región bajo alerta naranja. Es que la zona central marcada por la advertencia de primera categoría, alberga también un corazón en el que los fenómenos meteorológicos se darán con mayor intensidad. La población deberá tomar otros recaudos para evitar correr riesgo.
El sudoeste de Neuquén, sudoeste de Río Negro y una pequeña región del noroeste de Chubut están marcadas en color naranja en el mapa del SMN. Mientras que las dos últimas provincias esperan precipitaciones acumuladas entre 40 y 90 milímetros –y probabilidad de nevada en las zonas más altas–, Neuquén también tendrá vientos de mayor intensidad en esta región.