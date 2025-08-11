 A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento
Secciones
SociedadClima y ecología

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó eventos climáticos de alta intensidad para una región al oeste de la Patagonia.

Vecinos de la región oeste de Neuquén, Chubut y Río Negro deberán resguardarse de condiciones meteorológicas adversas.
Hace 3 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional alertó a tres provincias por la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño. Este lunes, hay regiones para las que se prevén lluvias de gran intensidad, peligrosas para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, según el código de alertas del organismo del clima.

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Este lunes son tres las provincias que están bajo alerta amarilla. Además, dos de ellas tienen regiones bajo alerta naranja, es decir que tendrán fenómenos meteorológicos de mayor intensidad. Para el martes, solo una de las provincias continuará bajo alerta, pero de menor intensidad.

Alerta meteorológica amarilla para tres provincias

La región que está bajo alerta amarilla para este lunes corresponde a la Patagonia argentina, en una zona que limita con Chile. La advertencia por vientos rige para el oeste y centro de Neuquén, desde el norte hasta el sur y, en Río Negro, desde el centro hacia el oeste. En ambos casos, se extiende hasta el límite con Chile, por lo que la zona cordillerana será afectada. Se esperan vientos con velocidades que pueden alcanzar ráfagas de 90 kilómetros por hora.

En Río Negro, la alerta cambia. Ya no se trata de un anticipo de vientos intensos, sino de lluvias que pueden cortar el ritmo de vida cotidiano, razón por la que la población deberá estar atenta para protegerse. La zona afectada es el cuadrante noroeste. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros. Además, no se descarta que en las zonas más altas haya lluvia en forma de nieve.

Lunes con alerta meteorológica naranja

Las tres provincias previamente mencionadas también tienen una región bajo alerta naranja. Es que la zona central marcada por la advertencia de primera categoría, alberga también un corazón en el que los fenómenos meteorológicos se darán con mayor intensidad. La población deberá tomar otros recaudos para evitar correr riesgo.

El sudoeste de Neuquén, sudoeste de Río Negro y una pequeña región del noroeste de Chubut están marcadas en color naranja en el mapa del SMN. Mientras que las dos últimas provincias esperan precipitaciones acumuladas entre 40 y 90 milímetros –y probabilidad de nevada en las zonas más altas–, Neuquén también tendrá vientos de mayor intensidad en esta región.

Temas Servicio Meteorológico NacionalChubutRío NegroNeuquén
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
1

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Comienza una semana completa de paro en la UNT
2

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
3

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán
5

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Atlético Tucumán

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso
6

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

Más Noticias
Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

Cómo conectarte a una red WiFi desde tu celular sin saber la contraseña

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

“Es muy fuerte”: Soledad Pastorutti habló tras el ataque que sufrió en La Voz Argentina

Comentarios