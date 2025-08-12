Trump prolonga 90 días la tregua con China

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara.
La competencia con China ha sido un objetivo prioritario de Washington desde el primer mandato de Trump (2017-2021). Su sucesor demócrata Joe Biden mantuvo la presión y Trump la ha redoblado desde que volvió al poder el pasado 20 de enero.
Para combatir el tráfico de fentanilo, Trump le aplicó un arancel del 10%, además del existente antes del 1 de enero. Añadió un 20% por los llamados aranceles “recíprocos” a principios de abril.
Sin embargo, ante las represalias de China, las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta el 125% para los productos estadounidenses y al 145% para los chinos, antes de llegar a un acuerdo en mayo en Ginebra para volver al 10% para uno y al 30% para el otro respectivamente.
Desde entonces, delegaciones de Estados Unidos y de China se reunieron en Londres y en Estocolmo para evitar una espiral mayor y mantener la tregua, que expira el 12 de agosto.
Según CNBC, cadena de televisión especializada en la economía estadounidense, y el Wall Street Journal, que citan a una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato, Trump firmó un decreto que prolonga la tregua 90 días. “Veremos qué sucede. (...) La relación entre el presidente Xi (Jinping) y yo es muy buena”, declaró Trump.
China dijo esperar un resultado “positivo” de las negociaciones con Washington.
“Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso alcanzado durante la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado (...) y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo”, afirmó Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró, tras las negociaciones en Suecia, que Trump tendría la “última palabra” sobre cualquier extensión de la tregua.