 Trump prolonga 90 días la tregua con China
Secciones
Mundo

Trump prolonga 90 días la tregua con China
Donald Trump. ARCHIVO
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó 90 días la tregua arancelaria con China, horas antes de que expirara.

La competencia con China ha sido un objetivo prioritario de Washington desde el primer mandato de Trump (2017-2021). Su sucesor demócrata Joe Biden mantuvo la presión y Trump la ha redoblado desde que volvió al poder el pasado 20 de enero.

Para combatir el tráfico de fentanilo, Trump le aplicó un arancel del 10%, además del existente antes del 1 de enero. Añadió un 20% por los llamados aranceles “recíprocos” a principios de abril.

Sin embargo, ante las represalias de China, las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta el 125% para los productos estadounidenses y al 145% para los chinos, antes de llegar a un acuerdo en mayo en Ginebra para volver al 10% para uno y al 30% para el otro respectivamente.

Desde entonces, delegaciones de Estados Unidos y de China se reunieron en Londres y en Estocolmo para evitar una espiral mayor y mantener la tregua, que expira el 12 de agosto.

“China nos obliga a repensar cómo hacemos negocios”: la experiencia tucumana que busca tender puentes culturales y comerciales

“China nos obliga a repensar cómo hacemos negocios”: la experiencia tucumana que busca tender puentes culturales y comerciales

Según CNBC, cadena de televisión especializada en la economía estadounidense, y el Wall Street Journal, que citan a una fuente de la Casa Blanca bajo anonimato, Trump firmó un decreto que prolonga la tregua 90 días. “Veremos qué sucede. (...) La relación entre el presidente Xi (Jinping) y yo es muy buena”, declaró Trump.

China dijo esperar un resultado “positivo” de las negociaciones con Washington.

Aranceles: EEUU y China cerraron las tratativas sin acuerdo, pero con una voluntad de tregua

Aranceles: EEUU y China cerraron las tratativas sin acuerdo, pero con una voluntad de tregua

“Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso alcanzado durante la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado (...) y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo”, afirmó Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró, tras las negociaciones en Suecia, que Trump tendría la “última palabra” sobre cualquier extensión de la tregua.

Temas Estados Unidos de AméricaChinaJoe BidenDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en un show de Oasis: un hombre murió tras caer de una tribuna

Tragedia en un show de Oasis: un hombre murió tras caer de una tribuna

Lo más popular
1

El debilitado marcado laboral en Tucumán

2

Cartas de lectores: Otra vez las motos

3

Cartas de lectores: motos

4

Cartas de lectores: Fraude contra Argentina

5

Cartas de lectores: El día de la marmota

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
6

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir

Más Noticias
Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro

Silicon Valley vs. China: dos formas de pensar el futuro

Excavaciones en Pompeya brindan nuevos datos

Excavaciones en Pompeya brindan nuevos datos

¿Estamos abandonando las redes sociales?

¿Estamos abandonando las redes sociales?

Recuerdos fotográficos: el ojo izquierdo de Belgrano

Recuerdos fotográficos: el ojo izquierdo de Belgrano

Riesgo nuclear: no se agota en la conmemoración

Riesgo nuclear: no se agota en la conmemoración

El lapsus de Diana Mondino

El lapsus de Diana Mondino

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Países de Europa contra el plan israelí para Gaza

Países de Europa contra el plan israelí para Gaza

Comentarios