 Trump extendió la tregua comercial con China por 90 días y abrió un período de estabilidad
Secciones
Mundo

Trump extendió la tregua comercial con China por 90 días y abrió un período de estabilidad

Sin una prórroga, se esperaba que Estados Unidos aumentara los aranceles sobre los productos chinos al 30%, lo que provocaría represalias de Beijing.

Hace 1 Hs

El presidente Donald Trump extendió la tregua comercial entre Estados Unidos y China por 90 días adicionales, para evitar así una posible escalada en las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.

Trump anunció la extensión a través de su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Todos los demás elementos del acuerdo permanecerán iguales”, escribió. La agencia estatal de noticias china, Xinhua, también confirmó la extensión de la pausa arancelaria.

La fecha límite anterior para el acuerdo era el martes a las 12.01 a.m. Sin una extensión, se esperaba que Estados Unidos aumentara los aranceles sobre los productos chinos al 30%, lo que provocaría represalias de Beijing sobre los productos estadounidenses.

Se abre un período de estabilidad

La prórroga brinda una oportunidad para que Estados Unidos y China continúen las negociaciones y potencialmente programen una cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping a finales de este año. Las empresas estadounidenses con intereses en China recibieron con agrado la noticia, ya que proporciona un período de estabilidad y fomenta la posibilidad de resolver problemas comerciales en curso.

La orden ejecutiva evita que los aranceles estadounidenses sobre productos chinos alcancen el 145%, y también previene un aumento correspondiente en los aranceles de represalia chinos sobre bienes estadounidenses al 125 %. Estos aranceles más altos habrían resultado en un embargo comercial virtual entre las dos naciones.

Antecedentes del conflicto comercial

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China comenzaron a aumentar en 2017 cuando el entonces presidente Trump implementó una política exterior de "Estados Unidos Primero" destinada a reducir el déficit comercial de Estados Unidos y revitalizar la industria manufacturera. 

Como uno de sus primeros actos en el cargo, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (TPP), una alianza comercial clave en Asia promovida por la administración Obama, lo que indica un cambio hacia el proteccionismo.

Ese mismo año, la administración Trump ordenó una investigación en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al alegar que China participaba en prácticas comerciales desleales, como el robo de propiedad intelectual, la transferencia forzada de tecnología y subsidios industriales distorsionantes. La investigación sentó las bases para la imposición de aranceles unilaterales.

Temas ChinaEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump prolonga 90 días la tregua con China

Trump prolonga 90 días la tregua con China

Estados Unidos pediría hasta U$S 15.000 de fianza para quienes soliciten una visa de turista

Estados Unidos pediría hasta U$S 15.000 de fianza para quienes soliciten una visa de turista

En vísperas de la reunión entre Trump y Putin, Zelenski rechazó ceder territorio ucraniano a Rusia

En vísperas de la reunión entre Trump y Putin, Zelenski rechazó ceder territorio ucraniano a Rusia

Lo más popular
Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos
1

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada
2

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena
3

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital
4

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados
5

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?
6

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Más Noticias
Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Investigan la muerte de una joven en la zona sur de la capital

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Los gobernadores avanzan con dos leyes clave y el Gobierno vuelve a quedar en desventaja en Diputados

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Jaldo vs Milei en Tucumán: la batalla por los votos con la oposición fragmentada

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

Exportación de arándanos de Tucumán: “Perdimos terreno”

Bolivia: sin pan, sin nafta, sin dólares, y con mucho malestar

Bolivia: sin pan, sin nafta, sin dólares, y con mucho malestar

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

La Provincia recupera más tierras en el Valle de Tafí, El Cadillal y Yerba Buena

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

¿Hubo una “Argentina potencia” durante los años de la “década infame”?

Comentarios