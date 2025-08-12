Trump extendió la tregua comercial con China por 90 días y abrió un período de estabilidad

Se abre un período de estabilidad

La prórroga brinda una oportunidad para que Estados Unidos y China continúen las negociaciones y potencialmente programen una cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping a finales de este año. Las empresas estadounidenses con intereses en China recibieron con agrado la noticia, ya que proporciona un período de estabilidad y fomenta la posibilidad de resolver problemas comerciales en curso.