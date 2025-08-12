La violencia política se cobró la vida de Uribe en Colombia

BOGOTÁ, Colombia.- El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos. La muerte de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.