 Murió Miguel Uribe, el aspirante presidencial que fue baleado hace dos meses en Colombia
Murió Miguel Uribe, el aspirante presidencial que fue baleado hace dos meses en Colombia

“Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió la esposa del senador en las redes sociales.

Miguel Uribe
Hace 3 Hs

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, que fue atacado a balazos en junio, murió tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías.

A mediados de julio, Uribe presentaba signos de mejoría y, tras varias cirugías e intervenciones, había entrado en un proceso de neurorehabilitación. Sin embargo, su estado de salud se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, informó el sábado la clínica que lo atiende.

“Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, en su cuenta de Instagram, en un mensaje en que agrega una fotografía suya con el político de oposición. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó. Uribe deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

El 7 de junio, durante mitin en un barrio popular de Bogotá, un presunto sicario de 15 años le disparó tres veces, sin que se conozcan los motivos. Dos de las balas impactaron su cabeza.

Las autoridades capturaron a seis sospechosos relacionados con el ataque y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles autores intelectuales.

Un día triste para Colombia

“Hoy es un día triste para el país”, dijo el lunes la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en un mensaje en la red social X.

“La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo”, agregó.

El atentado contra Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

