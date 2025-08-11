Murió Miguel Uribe, el aspirante presidencial que fue baleado hace dos meses en Colombia

“Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, en su cuenta de Instagram, en un mensaje en que agrega una fotografía suya con el político de oposición. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó. Uribe deja un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.