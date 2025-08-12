La yaguareté Nalá ya se muestra con su cría en El Impenetrable

El concepto de reintroducción es que vuelva a ocupar el territorio “una especie que estaba habitándolo y se extinguió, como ocurre el tapir en la reserva de Horco Molle”, explicó. En el caso del yaguareté, aclaró que no corresponde estrictamente esa idea “ya que había registros en la zona de machos silvestre; por eso hay que hablar de reforzamiento poblacional”. “Una de las decisiones más difíciles fue anclar en el parque a Qaramtá, que es el padre de Nalá. Como no había hembras, salen a recorrer y se exponen a peligros. En cambio, se logró que se quede en la zona y hoy podemos hablar de seis o siete individuos en la región”, remarcó, satisfecho.