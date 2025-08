El interventor del Ipla defendió la continuidad del organismo: “Eliminarlo es promover que no existan controles”

El funcionario no ocultó su molestia y afirmó que con este tipo de iniciativas “lo que se promueve entre líneas es que no existan controles”. “Imaginate lo que sería si no existiera una entidad con experiencia en fiscalizar. El Ipla no cobra impuestos, cobra un permiso por la venta de alcohol, que en categoría alta representa $1.600.000 al año. Si eso desestabiliza a un comercio, entonces ese negocio no es viable”, dijo.