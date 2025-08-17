Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

El cortisol, producido por las glándulas suprarrenales situadas sobre los riñones, es clave para múltiples funciones vitales. Popularmente conocida como “la hormona del estrés”, se libera cuando el cuerpo percibe una amenaza física o emocional. Según la psicóloga clínica y coach española Pilar Guerra, mantener niveles elevados de forma crónica puede derivar en aumento de peso, problemas digestivos, debilitamiento del sistema inmunológico, alteraciones del sueño e incluso depresión.