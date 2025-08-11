Jaldo, crítico con Milei: "Se va a pasar los cuatro años vetando leyes"

Por otra parte, Jaldo se mostró confiado en la consolidación del peronismo en Tucumán de cara a las próximas elecciones. Destacó la importancia de que la provincia tenga tres senadores nacionales y seis o siete diputados que trabajen para la región, y confirmó que su espacio político está en plena definición de listas. "Si tengo que conducir la provincia y acompañar la lista, lo haré con muchas ganas y esfuerzo", aseguró.