Jaldo, crítico con Milei: "Se va a pasar los cuatro años vetando leyes"

"El presidente no llegó a dedo; son 14 millones los argentinos que lo votaron", reconoció este lunes el gobernador Osvaldo Jaldo, aunque aclaró que él personalmente no votó por el Presidente. Sin embargo, advirtió que si el mandatario nacional mantiene la línea confrontativa que mostró en sus discursos contra diputados y senadores, "se va a pasar los cuatro años vetando leyes".
Jaldo llamó a terminar con las grietas políticas que "causan mucho daño a la Argentina" y enfatizó la necesidad de diálogo entre todos los actores políticos. "Me gustaría que el Congreso y el presidente puedan elaborar proyectos en común para que las leyes realmente se puedan aplicar. ¿De qué sirve que el Senado o Diputados aprueben leyes y luego el presidente las vete? Eso sólo genera judicialización y estancamiento", dijo.
Además, el gobernador insistió en la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las provincias. "Tenemos que trabajar en equipo, porque hay mucha gente que la está pasando mal y eso hay que entenderlo de una vez", afirmó.
Por otra parte, Jaldo se mostró confiado en la consolidación del peronismo en Tucumán de cara a las próximas elecciones. Destacó la importancia de que la provincia tenga tres senadores nacionales y seis o siete diputados que trabajen para la región, y confirmó que su espacio político está en plena definición de listas. "Si tengo que conducir la provincia y acompañar la lista, lo haré con muchas ganas y esfuerzo", aseguró.
En cuanto a las críticas hacia candidaturas testimoniales, como la que se mencionó en relación a Lisandro Catalán, Jaldo respondió con una chicana política y reafirmó el respeto institucional hacia sus adversarios, a la vez que destacó la fortaleza de la estructura de su partido.
Finalmente, sobre la situación de las viviendas en Manantial Sur, el gobernador informó que las obras están en marcha y que se entregarán las casas "llave en mano" a las familias adjudicatarias, pidiendo un poco más de paciencia a los vecinos que ya llevan años esperando.