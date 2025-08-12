Un camino entre la vida y la muerte: estas son las rutas más peligrosas del mundo

Si alguna vez te fastidió un embotellamiento o te quejaste de las largas colas de tráfico eso es porque no participaste de un atasco al borde de un abismo o sentiste que cada curva era una prueba de vida o muerte. En muchas regiones del mundo, la rutina de ir de un punto A a un punto B implica enfrentar peligros inimaginables, donde un pequeño error puede tener consecuencias fatales. Cada viaje es una verdadera odisea.