 Un camino entre la vida y la muerte: estas son las rutas más peligrosas del mundo
Mundo

Calles al borde del abismo, animales peligrosos que acechan el camino y curvas mortales pueden hacer que el viaje al trabajo por estas rutas sea todo un desafío.

La ruta Transfăgărăşan en Rumanía es una de las más hermosas de Europa, pero también una de las más peligrosas. Foto de Getty Images/ BBC
Hace 2 Hs

Si alguna vez te fastidió un embotellamiento o te quejaste de las largas colas de tráfico eso es porque no participaste de un atasco al borde de un abismo o sentiste que cada curva era una prueba de vida o muerte. En muchas regiones del mundo, la rutina de ir de un punto A a un punto B implica enfrentar peligros inimaginables, donde un pequeño error puede tener consecuencias fatales. Cada viaje es una verdadera odisea.

Un viaje hasta el trabajo o el camino a casa por algunas rutas y calles puede ser un desafío extremo en ciertos lugares del planeta. Desde BBC Science Focus Magazine, recopilaron cuáles eran esos caminos que parecerían sacados de una película de acción, donde los conductores deben tener las habilidades de un piloto de Fórmula 1. 

Las calles más extremas del mundo

Keylong Kishtwar Road, India

Esta pista de tierra de vía única en India carece de barreras de seguridad, con caídas de miles de metros. Tramos como "Cliff Hanger" son tan estrechos que el borde podría desmoronarse. Los deslizamientos de tierra y el clima impredecible suman riesgos.

Ibarska Magistrala, Serbia

Conocida como la "Autopista Negra", esta transitada vía europea es peligrosa por sus tramos rectos seguidos de curvas cerradas. Numerosos accidentes, a menudo por velocidad o alcohol, ocurren especialmente de noche.

Transfăgărășan, Rumanía

Aunque hermosa, esta ruta de montaña rumana a más de 2.000 metros es un desafío con curvas cerradas, túneles y fuertes desniveles. La presencia de grandes rebaños de ovejas en la vía añade un obstáculo peculiar.

Skippers Canyon Road, Nueva Zelanda

Tallada por mineros, es resbaladiza con lluvia y desmoronadiza en seco. Con caídas pronunciadas y curvas de de amplitud mínima, es mayormente de una sola vía, y las aseguradoras de autos de alquiler no cubren su uso.

James Dalton Highway, Estados Unidos

Famosa por "Ice Road Truckers", esta larga ruta de grava en Alaska enfrenta nieve, hielo, aislamiento extremo y la presencia de osos polares. Sirve como enlace vital para los trabajadores petroleros.

Zojila Pass, India

Este crucial paso en los Himalayas se cierra por nieve y hielo, siendo de un solo carril y sin barreras ante caídas vertiginosas. Un nuevo túnel busca mejorar su seguridad, aunque el impacto real está por verse.

Fairy Meadows Road, Pakistán

Una senda de pesadilla a más de 3.000 metros en Pakistán, de una sola vía y sin barreras, lo que provoca caídas frecuentes. Debido a su peligro extremo, solo los lugareños están autorizados a conducirla.

Yungas Road, Bolivia

La infame "Carretera de la Muerte" en Bolivia, una pista de grava, cobró cientos de vidas antes de una alternativa más segura. Niebla y lluvia reducen la visibilidad, forzando a los vehículos a pasar al borde de abismos.

Sichuan-Tibet Highway, China

Una de las carreteras más altas del mundo, presenta riesgos de avalanchas y deslizamientos. Es muy concurrida, y sus embotellamientos pueden durar hasta 15 días.

Bayburt D915, Turquía

Regularmente nombrada una de las más aterradoras, esta carretera turca tiene incontables curvas cerradas en terreno montañoso. Su superficie suelta y el clima inclemente requieren gran cuidado.

