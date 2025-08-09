Los siete países que dificultan la entrada a los españoles incluso con pasaporte válido

A pesar de que el pasaporte español es uno de los más "poderosos" del mundo y permite el acceso a más de 180 naciones, existen circunstancias en las que su validez no es suficiente. Por ejemplo, en países con conflictos armados, regímenes autoritarios o una burocracia compleja, los ciudadanos españoles pueden enfrentar dificultades para ingresar, ya que los contextos internos de cada territorio prevalecen sobre el poder del documento.