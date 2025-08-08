Italia comenzará la construcción del puente colgante más largo del mundo en una peligrosa zona sísmica

La distancia del Puente de Messina es casi tres veces más grande que el Golden Gate de San Francisco y supone un récord mundial. La distancia total será de más de cinco kilómetros y se extenderá entre dos torres de 400 metros de altura, con dos líneas ferroviarias en el medio y tres carriles de tráfico a cada lado, según consignó BBC News. El sistema de suspensión con cables de 1,26 metros de diámetro y una longitud total de 5.320 metros representan un récord de ingeniería.