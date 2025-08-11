 Cinco señales para saber si tu pareja miente compulsivamente
Secciones
SociedadActualidad

Cinco señales para saber si tu pareja miente compulsivamente

Si bien todos podemos exagerar u omitir detalles en determinadas situaciones, hay quienes convierten la falsedad en un hábito constante.

Hace 1 Hs

La mentira tiene el poder de desgastar la confianza y afectar gravemente cualquier vínculo, ya sea de pareja, amistad o laboral. Si bien todos podemos exagerar u omitir detalles en determinadas situaciones, hay quienes convierten la falsedad en un hábito constante.

Portal 8/8 y horóscopo: los cinco signos que podrán manifestar dinero con facilidad

Portal 8/8 y horóscopo: los cinco signos que podrán manifestar dinero con facilidad

De acuerdo con especialistas en psicología, es posible identificar señales claras que advierten sobre este tipo de comportamiento. Reconocerlas a tiempo puede ayudarte a proteger tus relaciones y a tomar decisiones más conscientes sobre en quién confiar.

Cinco formas de saber si tu pareja es un mentiroso compulsivo

Incongruencias en sus relatos
Una de las señales iniciales más evidentes es que las historias que cuentan cambian cada vez que las relatan. Los detalles pueden variar, modificarse o incluso contradecirse, generando confusión. Cuando se les pide que aclaren o expliquen, tienden a mostrarse evasivos, ofrecer respuestas poco claras o inventar justificaciones que no terminan de convencer.

Lenguaje corporal que no coincide con lo que dice
El lenguaje corporal puede revelar más de lo que las palabras intentan esconder. Gestos como desviar la mirada, tocarse la cara de manera repetitiva, tensar los músculos o mostrar microexpresiones de incomodidad indican que hay algo que no encaja con lo que se dice verbalmente. Estos signos físicos son una pista valiosa para detectar la falta de sinceridad, incluso cuando la persona intenta disimular.

Evita responder de forma directa
Cuando se les plantean preguntas concretas, quienes mienten suelen evitar dar respuestas claras. En lugar de ello, utilizan rodeos, cambian rápidamente de tema o responden con información que no tiene relación con la pregunta. Esta táctica busca distraer y confundir para no revelar la verdad o enfrentar un cuestionamiento incómodo.

Contradicciones con pruebas objetivas
Un indicio claro de engaño es cuando lo que la persona afirma no coincide con datos verificables, como mensajes, fotos, documentos o testimonios de terceros. Ante estas evidencias, suelen reaccionar a la defensiva, negar los hechos o incluso culpar a otros para desviar la atención. Esta actitud es una forma de protegerse y mantener su versión, aunque sea falsa.

Exceso de justificaciones
Quienes recurren a la mentira con frecuencia tienden a ofrecer explicaciones en exceso, aun cuando no se las solicitan. Este aluvión de detalles busca otorgar credibilidad a su versión, pero muchas veces resulta poco natural y hasta forzado. Este comportamiento puede ser un intento desesperado por convencer y ocultar la falta de honestidad.

Los psicólogos subrayan que detectar estas señales no significa que se deba confrontar a la persona inmediatamente. Más bien, es importante observar un patrón de conducta a lo largo del tiempo y analizar el contexto en que ocurren estas actitudes. La mentira constante no solo daña la confianza, sino que también puede afectar la autoestima y el bienestar emocional de quien la recibe.

Aprender a reconocer comportamientos engañosos ayuda a tomar decisiones más saludables y a establecer límites claros para protegerse. La sinceridad es el pilar fundamental de cualquier relación sólida, y saber identificar la falta de honestidad es el primer paso para preservar esa base.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estas son las cinco frases que dicen las personas cuando sus relaciones están en crisis

Estas son las cinco frases que dicen las personas cuando sus relaciones están en crisis

Cómo cuidar tu cerebro y prevenir su envejecimiento con seis hábitos clave

Cómo cuidar tu cerebro y prevenir su envejecimiento con seis hábitos clave

Horóscopo: ¿cuáles son los signos más compatibles en el amor?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos más compatibles en el amor?

Este error en tu rutina de maquillaje puede acelerar el envejecimiento de tu piel

Este error en tu rutina de maquillaje puede acelerar el envejecimiento de tu piel

Los hábitos para mejorar el bienestar en una semana, según un estudio

Los hábitos para mejorar el bienestar en una semana, según un estudio

Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
2

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
3

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Quién es el hijo de una leyenda que puso fin a su matrimonio, cerró sus redes sociales y se refugió en su casa

Quién es el hijo de una leyenda que puso fin a su matrimonio, cerró sus redes sociales y se refugió en su casa

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios