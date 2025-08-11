Cinco señales para saber si tu pareja miente compulsivamente

Lenguaje corporal que no coincide con lo que dice

El lenguaje corporal puede revelar más de lo que las palabras intentan esconder. Gestos como desviar la mirada, tocarse la cara de manera repetitiva, tensar los músculos o mostrar microexpresiones de incomodidad indican que hay algo que no encaja con lo que se dice verbalmente. Estos signos físicos son una pista valiosa para detectar la falta de sinceridad, incluso cuando la persona intenta disimular.