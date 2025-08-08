Portal 8/8 y horóscopo: los cinco signos que podrán manifestar dinero con facilidad

El Portal 8/8 es considerado por astrólogos como una fecha de gran poder energético. Este fenómeno, que ocurre cada 8 de agosto, se asocia a la apertura de una “puerta cósmica” que favorece la manifestación de deseos de abundancia y la prosperidad. En este día, algunos signos del zodíaco tendrán una conexión especial con esta energía, lo que les permitirá atraer dinero y oportunidades con mayor facilidad.