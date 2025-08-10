Test de personalidad: ¿cómo saber si tus celos son enfermizos o son normales?

Tus celos, claramente, no son los más sanos por lo que en primer lugar es recomendable que te alejes de las personas en cuya relación no podés confiar. El vínculo no depende del otro solamente. La confianza también es una elección que implica un riesgo. Si no podés ser consciente de eso, es probable que tus celos enfermizos en injustificados sigan arruinándote los mejores momentos.