Test de personalidad: ¿cómo saber si tus celos son enfermizos o son normales?

Aunque los celos son moneda corriente entre las parejas, también pueden aparecer en todo tipo de relación. Si bien a veces pueden ser una señal de alarma, muchas veces son los principales causantes de problemas. Este test de personalidad te permitirá saber si tus niveles de celos están en niveles tolerables o si se volvieron enfermizos.
Las personas que suelen sentir más celos suelen aferrarse demasiado a sus vínculos y marcar a las personas inconscientemente como si les pertenecieran. Generalmente se trata de una emoción negativa que surge a partir del miedo de perder la relación con algún ser querido o verla modificada como consecuencia de la aparición de un tercero.
Test de personalidad: ¿tus celos son tóxicos?
En primer lugar deberás observar detenidamente la siguiente imagen y elegir una. Es importante que te quedes con la que creas que te representa interiormente aunque no tengas una forma de justificar esa afirmación. Luego de elegir, podrás seguir leyendo más abajo.
Los colores, la posición, el tipo de vuelo y las plumas cobran su propio significado. El subconsciente hace sus elecciones tomando en cuenta todos estos aspectos, sin que tengamos noción de ello.
Ave azul
Si elegiste la imagen de la izquierda, es probable que no seas una persona celosa o que tu nivel de celos esté dentro de los niveles sanos y esperables. El azul es el color de la serenidad y la calma por lo que esta ave te refleja de algún modo.
Seguí trabajando en combatirlos porque pese a que no aparecen frecuentemente, te juegan una mala pasada que podrías evitar. Trabajá la autoconfianza y la confianza en tus vínculos. Aprendé a creer que sos capaz de mantener las mejores relaciones y que si las personas están cerca tuyo es porque te eligen. Dales un voto de confianza y podrás sufrir menos.
Ave roja
Si, por el contrario, elegiste la imagen de la izquierda, el rojo es no solo el color que en psicología se asocia a los sentimientos y las pasiones, sino que también es un color elegido para representar o señalar zonas de peligro. Además, el tipo de vuelo del ave indica una clara amenaza.
Tus celos, claramente, no son los más sanos por lo que en primer lugar es recomendable que te alejes de las personas en cuya relación no podés confiar. El vínculo no depende del otro solamente. La confianza también es una elección que implica un riesgo. Si no podés ser consciente de eso, es probable que tus celos enfermizos en injustificados sigan arruinándote los mejores momentos.