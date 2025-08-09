 ¿Te cuesta dormir?: los errores de tu habitación que provocan insomnio, según el Feng Shui
¿Te cuesta dormir?: los errores de tu habitación que provocan insomnio, según el Feng Shui

Esta filosofía milenaria advierte que nuestra habitación sería la culpable del mal descanso.

Errores del diseño de la habitación según el Feng Shui.
Hace 3 Hs

Conciliar un sueño reparador a veces no requiere de restringir el consumo de café o encontrar un método de meditación eficaz. Para el Feng Shui la solución puede estar en el diseño de nuestra habitación. Si llega la noche y te cuesta descansar, la filosofía milenaria advierte que quizás estés cometiendo algunos errores.

El Feng Shui es una práctica oriental antigua que entiende que la disposición y la energía de un espacio pueden influir en el bienestar de sus habitantes, lo que incluye un descanso reparador. En el caso de nuestro dormitorio, resulta fundamental poner atención en la distribución de los objetos, su disposición y la selección de colores, ya que estos factores serían los condicionantes de un sueño profundo.

Errores que pueden provocar insomnio, según el Feng Shui

Desde el diario río Negro proporcionaron cuáles son esos errores en nuestra habitación que podrían estar provocando insomnio. Basándose en las indicaciones del Feng Shui, estos son algunos errores que pueden afectar a la calidad del sueño.

Posición de la cama

Nuestra cama puede estar dispuesta en un lugar que propicie el estado de alarma. Colocarla debajo de la puerta o debajo de una ventana, o dormir con los pies apuntando directamente a la puerta ("posición de ataúd") puede generar sensación de inseguridad, vulnerabilidad y dificultad para conciliar el sueño.

Dispositivos electrónicos

Esta advertencia también resuena entre los organismos de la salud. Los dispositivos electrónicos son grandes disturbadores del sueño y del flujo natural de la energía ("chi). Los celulares, televisores, notebooks o cualquier aparato con luz o señal activa interrumpen la circulación de esta fuerza vital.  Además, se asocian con estrés mental y alteran el descanso profundo.

Espejos mal ubicados

En el plano esotérico, los espejos reflejan la energía, y en el plano físico la luz. Durante la noche, esta función puede provocar sobresaltos, ansiedad e incluso insomnio. El Feng Shui recomienda cubrirlos o reubicarlos.

Colores demasiado estimulantes

Tonos como el rojo, naranja fuerte o neón activan la energía en lugar de calmarla. En el dormitorio, se sugiere usar colores suaves como azul, verde claro o tonos tierra para favorecer un sueño reparador.

