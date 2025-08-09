¿Te cuesta dormir?: los errores de tu habitación que provocan insomnio, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica oriental antigua que entiende que la disposición y la energía de un espacio pueden influir en el bienestar de sus habitantes, lo que incluye un descanso reparador. En el caso de nuestro dormitorio, resulta fundamental poner atención en la distribución de los objetos, su disposición y la selección de colores, ya que estos factores serían los condicionantes de un sueño profundo.