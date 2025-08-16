¿Cómo mejorar las peticiones y sacarle provecho al ChatGPT?

Desde su lanzamiento en 2022, ChatGPT se ha consolidado como una de las herramientas más populares de Inteligencia Artificial en el mundo. Lo que comenzó como una novedad tecnológica hoy es un instrumento para millones de personas que lo usan a diario, ya sea para resolver dudas, generar ideas, preparar menús familiares, elaborar trabajos académicos o incluso optimizar tareas laborales. Sin embargo, existe una gran diferencia entre interactuar con esta IA de forma casual y obtener respuestas básicas, y hacerlo mediante prompts diseñados para obtener resultados más precisos y útiles.