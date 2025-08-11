 Espejos y más: estos objetos comunes de tu hogar están saturando tu Wi-Fi
Espejos y más: estos objetos comunes de tu hogar están saturando tu Wi-Fi

Algunas decoraciones y electrodomésticos pueden interferir la señal Wi-Fi.

Los objetos comunes que interfieren con tu red Wi-Fi.
Hace 3 Hs

La conexión defectuosa de tu internet puede tener más que ver con los electrodomésticos y decoraciones de tu hogar que con el plan que pagás  o el proveedor de internet. Algunos objetos domésticos pueden provocar problemas de Wi-Fi en casa sin que nos enteremos.

Puede que hayas conseguido un excelente enrutador o el paquete comprado es de las velocidades más rápidas, sin embargo, la conexión a internet puede ser mala si no nos aseguramos de quitar algunos objetos cerca del enrutador. Desde el medio británico The Sun recopilaron cuáles son esos artefactos y decoraciones que están saturando la red.

Los objetos que están saturando tu red Wi-Fi

Entre los electrodomésticos más incompatibles con la conexión Wi-Fi se encuentra el microondas. Desde el artículo señalan que debemos mantener el enrutador alejado ya que, además de ser un gran objeto metálico, los hornos microondas operan en un rango de frecuencia similar al WiFi común de 2,4 GHz (pero con mucha mayor potencia).

Los objetos metálicos en general interfieren con la señal, así es que, definitivamente no debemos colocar el enrutador sobre o dentro de un gabinete o estantería de metal. Tampoco tener electrodomésticos de este tipo cerca, como una lavadora.

En tercer lugar, debemos tener cuidado con los espejos que pueden reflejar y distorsionar su señal Wi-Fi, así como evitar dispositivos que funcionan en la misma frecuencia de 2,4 GHz que su Wi-Fi. Entre los más comunes se incluyen los altavoces Bluetooth y los teléfonos fijos inalámbricos.

Consejo adicional

Como consejo adicional, mantené el enrutador alejado del suelo también ya que este dispositivo funciona mejor cuando está elevado. No olvides desconectar todo lo que no necesite estar conectado para que no ocupe tu ancho de banda cuando intentas navegar, trabajar o jugar.

