El dirigente tucumano Enrique Romero cuestionó a Lisandro Catalán

En este escenario, la organización cuestionó la llegada de Lisandro Catalán a Tucumán, al describirlo como un "camaleón con más camisetas que las que hay en el shopping del bajo". El comunicado detalló el paso de Catalán por diversas administraciones, incluyendo su trabajo en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández (donde ingresó durante el macrismo), su paso por el Banco Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, y su actual colaboración con Lule Menem y Santiago Caputo.