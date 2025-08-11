El dirigente tucumano Enrique Romero cuestionó a Lisandro Catalán

El Movimiento Nacional Para la Liberación y el Desarrollo, a través de un comunicado firmado por Enrique Romero, Héctor Argañaraz y Martín Rodríguez, lanzó fuertes críticas contra Lisandro Catalán, a quien acusó de ser un "camaleón" con múltiples lealtades políticas y de representar políticas perjudiciales para la Nación.
El comunicado describió a Javier Milei como un "cipayo delegado del FMI", cuya agenda geopolítica oscila entre Margaret Thatcher y Donald Trump. Además criticó su postura sobre las Islas Malvinas y su adhesión a las políticas del Fondo Monetario Internacional.
En este escenario, la organización cuestionó la llegada de Lisandro Catalán a Tucumán, al describirlo como un "camaleón con más camisetas que las que hay en el shopping del bajo". El comunicado detalló el paso de Catalán por diversas administraciones, incluyendo su trabajo en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández (donde ingresó durante el macrismo), su paso por el Banco Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, y su actual colaboración con Lule Menem y Santiago Caputo.
Romero acusó a Catalán de respaldar políticas que considera perjudiciales, como recortes presupuestarios en educación y salud, represión a jubilados, la quita de medicamentos oncológicos y el aumento de la pobreza. También sumó criticas por haber avalado -dijo Romero- el endeudamiento externo y el aumento de los costos de servicios básicos.
Finalmente cuestionó la defensa de Catalán a lo que denomina "Vetocracia".