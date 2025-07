Lisandro Catalán: “La política tiene que dejar de verse a sí misma y dar respuestas a los tucumanos”

“Ya no hay excusas”

Catalán reconoció que existe una relación institucional correcta con el gobernador Osvaldo Jaldo, pero fue enfático al criticar la falta de avances concretos. “Hace un año y medio Jaldo dijo que quería cambiar el sistema electoral. El tiempo pasó y seguimos igual. Si no lo hacen ahora, es porque no quieren. Ya no hay excusas”, afirmó.